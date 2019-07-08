從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

▲ 活潑的蕾克正準備參加選美比賽。

國際中心／綜合報導

美國密西西比州發生一起令人心痛的意外，一名夢想成為專業飛行員的18歲女大生原預計參加本月稍晚的選美比賽，沒想到日前練習駕駛單引擎飛機、練習起降時在附近一座高爾夫球場上墜毀，傷重身亡。

密西西比大學（University of Mississippi）發言人瓜哈爾多（Rod Guajardo）7日表示，蕾克（Lake Little）是該州東北部斯塔克維爾（Starkville）市議員利特爾（David Little）及其妻子帕蒂（Pattie）的女兒。她6日下午3時15分在該校高爾夫球場墜機，因傷勢過重離世。

《密西西比東北日報》（Northeast Mississippi Daily Journal）報導，蕾克的夢想是成為一名專業飛行員，6日在密西西比大學附近的University-Oxford機場練習單引擎飛機起降，沒想到在該校高爾夫球場的17號發球檯附近墜毀。

當時機上只有蕾克一個人，因墜機而嚴重燒傷，宣告不治。該州州長布莱恩特（Phil Bryant）在推特上對此表示，「蕾克‧利特爾的消息太令人難過了，一道美麗的光芒太早離開這個世界。」

蕾克原定參加本月將在密西西比州舉辦的「好客小姐」（Miss Hospitality）選美比賽，冠軍將在未來一年內促進該州旅遊業發展。賽事總監貝克（Angella Baker）表示，「蕾克生性充滿活力，生活很充實。她相當熱愛飛行，才剛取得私人飛行員執照。」

蕾克5月才剛從斯塔克維爾學院（Starkville Academy）畢業，在學期間獲得多項榮譽，還被列入該校名人堂。根據她參加「好客小姐」比賽時提供的資料，她的最終目標是擔任FedEx的飛行員。蕾克也計畫在南密西西比大學學習語言治療及聽力學，希望開設自己的診所，在維持飛行事業的同時幫助兒童及老年人。