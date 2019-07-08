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史上最醜自拍照「瞪眼翻下唇」！　警公開iPhone賊長相網笑翻

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偷iPhone留下神醜自拍，警公開怪照抓賊。（圖／翻攝自Facebook／Kearny Police）

▲警方公布的竊賊自拍照。（圖／翻攝自Facebook／Kearny Police）

國際中心／綜合報導

偷了別人的iPhone還用來自拍？美國紐澤西州卡尼警方（Kearny Police）本月4日在臉書公布一張照片表示，畫面中的眼鏡鬍子哥就是竊賊，希望大家能提供相關線索，幫助警方早日抓到人。不過，鬍子哥的自拍表情實在是太逗趣了，一公開就掀起網友們熱烈討論。

卡尼警方表示，被偷走iPhone的受害者是在今年5月16日報案，但循線追查都沒有線索，後來過沒幾天，竊賊竟然用贓物自拍一張超清晰的照片，只見他戴著眼鏡、滿臉鬍鬚，身穿綠色外套和黑色上衣，五官都照得清清楚楚，因此決定公開照片，希望全民一起抓賊。

▲▼滑手機、低頭族、iphone。（圖／翻攝Pixabay）

▲失主的iPhone是在今年5月被偷，至今仍尚未抓到竊賊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

有趣的是，由於竊賊的自拍照實在太搞笑，他不僅瞪大雙眼，還皺起眉頭、鼻子，甚至翻出下唇，表情不知道是驚恐還是刻意搞怪，讓人看過一眼就印象深刻。這張照片一公開就掀起網友留言熱議，「我想這張臉大概只有他老媽才覺得可愛吧」、「哈哈哈，我笑到停不下來」。

卡尼警方7日也在留言區中回報，雖然接到很多熱心民眾提供線索，也持續進行追查，但很可惜還是無法確認竊賊的身分，看到這麼多人關心案情真的感到很欣慰，後續如果有抓到人，一定會回報讓大家知道。

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關鍵字：美國,iPhone,北美要聞

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