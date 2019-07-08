66歲億萬富翁竟是皮條客　至少40位未成年少女受害

▲美國知名金融家哈潑斯坦。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國知名金融家哈潑斯坦（Jeffrey Epstein）6日因涉入未成年少女性交易，在紐約住家被FBI破門逮捕。據悉，他預計今（8日）會出席法庭，但其辯護律師至今尚無任何公開回應。對此，共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）大力呼籲絕不可以讓加害者有保釋機會，「正義不是仰賴於銀行裡有多少錢！」

現年66歲的哈潑斯坦近日被指控買下未成年女孩，並在紐約及佛羅里達住處犯下性騷擾與性虐待，他為減輕刑責，與聯邦調查單位達成認罪協商，承認2000年前後涉入未成年少女性交易。事實上，哈潑斯坦早在2008年就有性犯罪前科，涉嫌從事性交易仲介，讓至少40名未成年少女賣淫。

哈潑斯坦以強大財力和良好政商關係叱吒華爾街，也成功透過法律團隊取得認罪協商，他花錢賠償受害者，坐牢13個月，並且被標註為性犯罪者，但是巧妙躲過無期徒刑，也沒有遭到檢方起訴。根據《ABC》報導，哈潑斯坦曾經喊冤表示，他以為受害者們已經年滿18歲，而且也都同意從事性交易。

今年，佛羅里達州法官馬拉（Kenneth Marra）發現，受害者並未得知認罪協商的存在，因此裁定此協商不成立。除此之外，美國現任勞動部長阿科斯達（Alexander Acosta）當年也以律師身分涉入其中，對此白宮表示相當重視，已有司法部門介入，調查是否有不當行為。