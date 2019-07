傳Sony開發「海報拉架」捲曲手機！進攻摺疊市場　最快年底前發布

▲索尼(Sony)傳出正開發一款摺疊手機。圖為摺疊手機示意圖,並非傳聞設計。(圖/翻攝自YouTube)

繼三星電子(Samsung)和華為即將進入摺疊手機市場,索尼(Sony)也傳出正在開發全新摺疊智慧型手機,準備成為強勁的競爭對手!Sony將採用「鸚鵡螺型瀏覽器設計」(Nautilus Design)技術,就能把蜷曲的手機螢幕拉長,擴充手機螢幕的面積,平常還能收納。

根據爆料人士Max J.在推特上指出,這款Sony手機將採用3220mAh容量電池,高通驍龍(Qualcomm Snapdragon)SM7250 SoC處理器,並且使用LG顯示器、鸚鵡螺型瀏覽器設計、相機也支持10倍變焦。

此外,零售的型號也可能配備更新的Snapdragon 855 Soc處理器和Qualcomm X50數據機。Sony將不是唯一設計出如「海報易拉架」的手機,因為三星在多年前就已經有著這樣的概念。

不過目前尚未有任何可靠的消息佐證這款手機正在發展中,Max J.本人之前負責寫三星手機消息,跟Sony較無什麼淵源。另外該消息也指出,Sony這款捲曲摺疊手機將有可能在今年年底或明年年初發布。

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.



The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera



The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem



(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd