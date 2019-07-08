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傳Sony開發「海報拉架」捲曲手機！進攻摺疊市場　最快年底前發布

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▲圖為摺疊手機示意圖，並非傳聞設計。（圖／翻攝自YouTube）

▲索尼（Sony）傳出正開發一款摺疊手機。圖為摺疊手機示意圖，並非傳聞設計。（圖／翻攝自YouTube）

科技中心／綜合報導

繼三星電子（Samsung）和華為即將進入摺疊手機市場，索尼（Sony）也傳出正在開發全新摺疊智慧型手機，準備成為強勁的競爭對手！Sony將採用「鸚鵡螺型瀏覽器設計」（Nautilus Design）技術，就能把蜷曲的手機螢幕拉長，擴充手機螢幕的面積，平常還能收納。

根據爆料人士Max J.在推特上指出，這款Sony手機將採用3220mAh容量電池，高通驍龍（Qualcomm Snapdragon）SM7250 SoC處理器，並且使用LG顯示器、鸚鵡螺型瀏覽器設計、相機也支持10倍變焦。

此外，零售的型號也可能配備更新的Snapdragon 855 Soc處理器和Qualcomm X50數據機。Sony將不是唯一設計出如「海報易拉架」的手機，因為三星在多年前就已經有著這樣的概念。

不過目前尚未有任何可靠的消息佐證這款手機正在發展中，Max J.本人之前負責寫三星手機消息，跟Sony較無什麼淵源。另外該消息也指出，Sony這款捲曲摺疊手機將有可能在今年年底或明年年初發布。

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