李豔秋預測國民黨若有人脫黨參選　「辣台妹擁有核彈了」

▲國民黨總統初選參選人與吳敦義主席（左至右），張亞中、朱立倫、吳敦義、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋。（圖／翻攝自東森電視直播）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調從7月8日開始至14日，各參選人把握時間衝刺選情。對此，資深媒體人李艷秋6日在臉書預測「國民黨誰會脫黨參選？」更大膽的說，若有人脫黨參選的話，「辣台妹不是撿到槍，而是擁有核彈了。」

李豔秋表示，這次的國民黨初選民調大家關注的除了誰贏之外，輸的人會不會脫黨參選？恐怕才是國民黨最大的夢魘。

李豔秋指出，郭台銘到現在不願簽初選協定，這個協定的重點就是承諾如果輸了民調，絕不脫黨參選。郭是五名參選者中，唯一拒簽的人，很難不被質疑是為萬一初選輸了就繼續幹做準備。郭董已經撩落去，如果不能大幹一場，他能對自己和支持者交代嗎？

李艷秋說，韓國瑜倒是簽了初選協定，如果他輸了，就回去幹高雄市長，但他的問題是，韓粉們善罷甘休嗎？韓粉的危機意識始終強烈，老早就傳説韓國瑜初選會被作掉，如果真輸了，正好坐實他們的懷疑，要他們承認民調結果，可能嗎？

李豔秋表示，開始同情吳敦義主席，當他啞著嗓子，滿臉倦容保證民調一定公平公正公開，「絕不可能為任何一位候選人做不公不義的事」、「絕不留下歷史醜陋的紀錄」，就可以看出壓力有多大，因此要郭台銘、韓國瑜要給個清楚的態度。

李艷秋呼籲郭台銘，「麻煩展現霸氣，把初選協定簽了，向支持者聲明，民調輸了就退出」，出錢出力輔選勝出者，別再怪特定媒體打你，坦然面對結果；也呼籲韓國瑜，麻煩公開宣布，你一定接受民調結果，「如果輸了，將『主動』成為最有力輔選人」，並負起安撫韓粉的責任，平息任何可能的騷動，別再說自己是被動參選的，因爲太造做了。

至於韓郭為什麼一定要這麼做？李豔秋說，只要有人脫黨參選，辣台妹不是撿到槍，而是擁有核彈了。