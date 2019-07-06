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郭台銘開徵富人稅：要對全國最富有的一千個人課徵

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▲▼郭台銘主張徵收富人稅。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘主張徵收富人稅。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘自拋出「0-6歲國家養」引發各界議論後，他再度提出政見，主張要對全國最富有的一千個人，前0.016%的申報稅籍者，課徵特別的稅捐。他認為，有錢的人應該要第一個跳出來承擔，也直言「所有的唱衰，只是凸顯沒有解決問題的能力！」

郭台銘6日在臉書發文，標題寫下「要跟富人收到税，只有郭懂！」內文提到，作為台灣高收入族群的其中一人，他比誰都懂如何才能跟富人收到稅，而他並不是第一天講這件事，早在2012年時就已經倡議。

郭台銘指出，富豪稅的構想，不是只有他提出，美國股神巴菲特、微軟公司創辦人比爾蓋茲、金融巨鱷索羅斯等美國巨富，也都連署公開信，呼籲美國政府對最富有的一群人增加稅負。他說，幾天前，再度有人指教說他提出的「政策不加稅」不可能實現，說富人稅的概念他早已提出。

郭台銘表示，他必須要說，並不是到了選舉才想到富人稅的。此外，同樣叫「富人稅」，有人的只能課80至150億元，郭台銘的要課1600億元。他具體主張，是要對「全國最富有的一千個人」，「前0.016%的申報稅籍者」，劃成三個級距，課徵特別的稅捐，請他們盡更多的社會責任。比起去砍退休者的退休養老金、刪弱勢者的社會福利，有錢的人應該要第一個跳出來承擔。

「吃果子拜樹頭！」郭台銘認為，全民都能安身立命，企業才無後顧之憂。因此，他主張跟富人收富人税，而且「收得理直氣壯」。他直言，不管贊成也好、反對也罷，少子化、高齡化的事實，正是中華民國面臨的危機。為了世代的未來、社會的提升、經濟的前進，如此重要的大事，難道不該在這次國民黨初選中被大聲討論嗎？

他再重申，郭台銘面對中華民國的具體存亡危機，提出了開徵富人稅的政策跟目標。更批，政客為失敗找理由，郭懂為成功找方法「所有的唱衰，只是凸顯沒有解決問題的能力！」

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關鍵字：郭台銘,國民黨,2020總統大選

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