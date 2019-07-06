民調時間逼近　郭台銘到屏東拚人氣！自信喊：我99.9％會勝出



▲郭台銘到屏東慈鳳宮參拜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／屏東報導



國民黨總統初選將在8日起跑，爭取提名的郭台銘6日上午赴屏東慈鳳宮參拜，被問及對黨內初選的信心？郭台銘自信表示，「我認為我99.9％會勝出，因為大家都希望拚經濟」。另外，他也提到自己已經不是鴻海董事長，高速運轉中心動土典禮會請原公司去約，如果高雄不重視，還有很多城市想爭取。

▲小粉絲舉手版應援。（圖／記者吳奕靖攝）

郭台銘到慈鳳宮參拜時，現場還有小粉絲高舉「富豪何其多，做到有幾人，大愛真英雄」的手板，讓郭台銘還指定要和他合影。至於初選時間逼近，郭台銘受訪時提到，自己將全世界的科技精英、經濟的權威、統治權威請來替台灣把脈，都是專業國際性的選手，來幫台灣打世界盃。

郭台銘最後也提到「對於黨內初選制度，我很有信心，我認為我99.9%能勝出，因為大家都希望拼經濟」。

▲郭台銘到屏東慈鳳宮參拜。（圖／記者吳奕靖攝）

另外高速運轉中心動土，原邀請高雄市長韓國瑜來，但時間卻喬不攏，郭台銘也提到，自己已經不是鴻海董事長，也是鴻海的事情，但他也提到高速轉運中心，有許多城市想爭取，如果高雄不重視，還有像桃園希望爭取，「但時間上不是我來約時間，會請原公司來聯絡」。