韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工拆除部分

地方中心／雲林報導

國民黨總統初選參選人韓國瑜又爆出爭議，根據他向監察院申報的財產資料，韓國瑜和妻子李佳芬名下共有5筆土地和2筆建物，其中在雲林古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，主建物和附屬建物被揭發是超級大違建。《ETtoday新聞雲》6日派員前往實地查訪，發現怪手正在動工拆除違建。

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍被踢爆是大違建。（圖／記者李忠憲攝，下同）

韓國瑜夫妻古坑豪華農舍違建的範圍為「車庫」和類似「倉庫」的建物，主建物是否有違建？有待雲林縣政府驗證並說明，從GOOGLE空照圖判斷，主建物就超過農地面積的10%，也疑似違反農舍的規定。

▲韓國瑜夫婦在雲林坐擁豪華農舍，目前持續拆屋。

6日上午記者前往時，已經拆了約三分之一，怪手持續拆屋當中。環視這棟豪華農舍，裡面有養狗、有保全、還有警方的巡邏箱，警衛相當森嚴。

▲怪手進行拆屋中。

▲豪華農舍。（圖／翻攝googole map）

2012年總統大選前，在2011年時，民進黨總統、副總統參選人為蔡英文和蘇嘉全，蘇嘉全被爆出在屏東擁有豪華農舍後，引起非常大的爭議，藍營不斷砲轟、各界不斷指責，最後，蘇嘉全捐出豪華農舍當公益使用，即便如此，仍止不了血，蔡、蘇兩人選不上2012年總統和副總統。

雲林縣政府新聞處長周柏吟指出，目前尚未接獲到任何檢舉，若有收到檢舉且查證屬實為違章建築的話，縣府農業處及建設處一定會勒令拆除，絕不寬待。

▲目前已拆除了三分之一。（圖／高雄市政府提供）

對於豪華農舍爭議，韓國瑜6日上午還未做出回應，李佳芬則透過高雄市政府說明如下：

李佳芬表示該棟透天厝係於（民國）88年興建完竣，她於91年向原住戶透過購買取得作為住家用，由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法。由於部分土地剛好鄰鄰近袋地，所以開路給鄰居使用。

之後曾為了小孩運動增建一室內空間。為避免是否有違法使用爭議，李佳芬上周五已委請拆除公司加以拆除，該拆除仍進行中。

對一間20年老宅被拿來質疑，李佳芬無奈自我調侃，完全比不上其他候選人豪宅萬分之一，實在太抬舉我們了。

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