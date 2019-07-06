翻出整疊「18年前的Jolin」！骨灰級粉感性回憶　1天只拿媽媽雜摳：有她都買

▲原PO翻出小時候的收藏。（圖／許小姐授權使用）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）唱跳實力堅強，穩坐一姐寶座，造型百變的她，還擁有眾所皆知的完美曲線。一名許姓女網友翻出收藏－－有蔡依林報導的多份舊報紙，其中一張寫著「民國九十年」，一共約有10份以上。原PO透露，這些都是她小時候買的，「雖然我一天只有媽媽雜摳，但是報紙只要有她我都買。」

許小姐在臉書《爆廢公社》貼出照片，說她最近翻箱倒櫃、整理房間時，發現了很多有蔡依林報導的舊報紙，忍不住感性告白，「小時候真的有夠喜歡她，那個時候好像根本不被看好的時候，雖然我一天只有媽媽雜摳，但是報紙只要有她我都買。」

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仔細看看照片，原PO買的大約是18年前、民國九十年左右的報紙，當年蔡依林發行專輯《Lucky Number》；特別出演情境喜劇電視劇《青春6人行》；還憑藉歌曲《愛上了一條街》MV獲得MTV音樂錄影帶大獎國際觀眾選擇獎。不過，蔡依林也在同年發生合約糾紛事件，隔年換新東家後才重新出發。

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▲就算只有雜摳，還是要買報紙把Jolin的美照留起來。（圖／許小姐授權使用）

許小姐告訴《ETtoday新聞雲》，當初會喜歡上蔡依林其實沒什麼特別的原因，「那個時候聽到同學帶卡帶來學校播，《愛上一條街》那張專輯就喜歡她的歌了」；之後她開始會存錢買專輯、海報，還有3x2大小的護貝照片，但也笑說，「因為媽媽雜摳來，所以很少有機會買周邊。」

她也說，現在一樣喜歡蔡依林，依然是她欣賞的對象，「從單純喜歡她的歌，到喜歡她堅強的人格特性」，但是不會再追星了，因為現在的她「被柴米油鹽醬醋茶追」。

照片成功吸引許多Jolin迷留言，「小時候也很喜歡她，那時姊姊喜歡阿妹覺得不看好她。結果現在都是女神」、「國中喜歡到現在當媽」、「最喜歡的藝人了，我還有一片專輯買了2張的樣子」、「我也是，每個雜誌、報紙，有她都剪下來，甚至代言的機車廣告單都留著哈哈哈哈」、「我也有一堆剪報，小時候買不起週邊跟專輯，就收集一堆剪報 追每一個節目。」

▲蔡依林實力備受肯定。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）

也有人雖然不是骨灰級粉絲，但仍肯定天后的努力，「名副其實的地才，很努力」、「女大18變（出道時還有點嬰兒肥）～當時沒人看好她～但她努力是有成果的！成功是不斷努力」、「我也看到她一路過程的努力」、「越來越棒的歌手，不管是內在還是外在」、「真正的藝人，非常的努力。」

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