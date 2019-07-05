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晚餐提議石二鍋！同事秒打槍「不如吃三X」　他1週吃1次傻了：真的糟嗎

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網搜小組／綜合報導

知名火鍋「石二鍋」開業至今10年，店門口還是常常有許多人排隊，有時候甚至要等上1、2個小時才等得到。一名網友近日貼文表示，某天下午接近傍晚時，他在思考晚餐要吃什麼，就問同事「晚餐要不要吃石二鍋？」沒想到對方秒回，「不要，X那超難吃的！」讓一週至少吃一次的原PO質疑「真的那麼糟嗎？」

▲石二鍋。（圖／取自石二鍋粉絲團-石鍋幫）

▲石二鍋開業至今已10年。（圖／取自石二鍋粉絲團-石鍋幫）

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這位網友日前在PTT的Gossiping板上發問「石二鍋真的很糞嗎？」文中表示，「已經4:30了，也該思考晚餐吃什麼了。」並說他問同事，「欸，胖子，晚餐要不要吃石二鍋？」對方卻回他「不要，X那超難吃的」、「還不如吃三X，還便宜100。」

原PO忍不住問，「石二鍋真的那麼糟嗎？」還透露自己一週至少會去吃一次。看到貼文後，有人馬上挺原PO，「我蠻愛吃的」、「石二鍋超好吃啊」、「我甘願多花100多吃石二鍋。」這麼多鄉民相挺，原PO也在留言處說，「對啊～明明就不錯吃，檸檬冰沙豪豪喝。」

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火鍋,小火鍋,吃到飽,共鍋（圖／記者楊雅琳攝）

▲許多鍋粉都留言討論。（示意圖／資料照）

有網友則是分析石二鍋的優勢，「以那價格跟食材品質，很不錯」、「品質很好啊，價格又不貴」、「石二鍋菜洗得很乾淨」、「明明就給的品質超過價錢，雖然2年以上沒吃，至少同價位沒吃過什麼品質更好的」、「久久吃一次，蠻好吃的啊～而且又不貴，環境也算乾淨」、「CP值很高，價格雖然高一點，但用料實在，衛生環境也乾淨。」

有網友則是「百元小火鍋」派，認為它簡單美味又划算，「比較愛三X辣的小火鍋」、「選省錢就X媽啦」、「某個角度確實不如X媽」、「有飲料喝到飽白飯吃到飽。」還有人說，2家價錢差太多，根本不能比，「要也是比錢都什麼的價位差不多的」、「石二鍋跟X媽，有什麼問題啊，價位就差快2倍了」、「石二鍋那價格有其他選擇，拿X媽比？」

另外，本站今年1月曾報導，《開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體》，當時有網友表示，他終於有時間排石二鍋，但火鍋的味道卻讓他頗為失望，不懂到底在紅什麼，PO文向內行人求解。大部分的鄉民則認為，石二鍋「冰沙」才是主體，還有「環境衛生及服務」也是大家讚賞的原因。

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關鍵字：石二鍋,火鍋,PTT

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