訂62杯基隆珍奶！台北國中生「扛62個環保杯」到店　壯觀一幕…店家秒感動

▲國中生自備62個環保杯訂飲料。（圖／廖媽媽珍珠奶茶專賣舖授權使用）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

7月有許多新制上路，其中「限用一次性塑膠政策」影響許多餐飲業店家。一家珍珠奶茶專賣舖在粉專貼文，表示上月14日，有國中生自備62個環保杯、訂了62杯飲料，還強調都不需要塑膠吸管。讓店家很感動，「無關乎我們省去多少紙杯，省去多少封口膜」，認為環保意識的抬頭，不能只有少數人努力就好。

「廖媽媽珍珠奶茶專賣舖」2日在粉絲專頁貼文，提到7月1日有許多新制上路，其中一項和飲料店有關的是「限用一次性塑膠政策」，目前施行對象包括政府部門、購物中心、連鎖速食店等等，不能提供內用者「一次性塑膠吸管」，而「台灣使用最多塑膠吸管的手搖飲料店還不在此法律規範裡。」店家說，廖媽媽還是有提供一次性塑膠吸管，但更希望聽到客人說，「吸管不用，我自己有。」

請繼續往下閱讀...

「在6月14日的那一天，我們完成了一筆特別的訂單」，店家表示，台北龍門國中的學生本來預計要到和平島淨灘，自備了62個環保杯，訂了62杯飲料，雖然因為下雨、淨灘活動被取消，但學生還是外帶飲料，而且全部都不需要一次性塑膠吸管，讓店家直呼「真的很令人感動！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲學子們為環保盡心力，讓店家相當感動。（圖／廖媽媽珍珠奶茶專賣舖授權使用）

店家認為，學生們這樣做，無關乎他們能省去多少紙杯、封口膜、吸管、塑膠袋等等，「而是習慣能從小養成，環保意識是學校在傳授的，這樣可以影響多少學生？可以影響多少他們身邊的家人朋友？」

廖媽媽說，平常看到越來越多客人都有自備環保杯、環保提袋、環保吸管等等，但他們明明沒有提供杯扣優惠，「還是願意這麼做的你們，真的很謝謝很感動。」店家指出，1個塑膠袋1塊錢是不貴、甚至很便宜，但大家都知道積少成多，希望有買塑膠袋的朋友能多重複使用。

▲廖媽媽是基隆相當有名的珍珠奶茶店。（圖／翻攝自FB／廖媽媽珍珠奶茶專賣舖）

店家直說，環保意識的抬頭，不能只有少數人努力就好，「生活環境是你我共享的，謝謝龍門國中的老師學生們。」最後還笑說，「不過……大家下次可以選擇杯口大一點的瓶子嗎？廖媽媽珍珠比較大顆又不太規則……會卡住餒！注入過程困難重重啊！」

位在基隆的廖媽媽珍珠奶茶專賣舖，就在基隆火車站附近的2樓，小小一個空間，卻時常擠得水洩不通，是許多基隆學子的青春回憶。沿陡峭的樓梯往上走，會看到不少關於廖媽媽的報導，店面內牆上還貼著同學們寫給廖媽媽的感謝狀，甚至在塑化劑風暴，廖媽媽依然位列安全名單，更曾被封為「全台5間必喝」珍珠奶茶之一。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！