兒子吵架！媽懲罰「去撿垃圾」　萌身影融化上萬網友：好棒

▲小孩吵架，你會怎麼處理？（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者李芷萱／綜合報導

一名媽媽4日在臉書社團《爆廢公社》透露，家中兩個孩子吵架了，所以罰去撿社區的垃圾，「依照你們吵架頻率，我們社區應該可以維持的很乾淨」。網友看完紛紛稱讚，「很好的懲罰，以後我也要這樣教」、「太棒了，媽媽好會」、「這個處罰我給三百分，增進兄弟倆情誼又能讓環境整潔」，截至5日中午12點，這篇貼文已超過1萬4千名網友按讚。

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▲▼專注撿垃圾的可愛身影。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這名媽媽在原貼文補充，其實小孩撿得很開心，也覺得很好玩，至於會開始撿垃圾的原因，是因為某次散步時，4歲的哥哥問她，「別人怎麼都亂丟（垃圾）」，她當時回「你可以幫忙撿起來，下次我們記得帶夾子跟垃圾袋，就可以撿了」，對小孩來說，是一件有趣的事情，所以才會心甘情願地做，也有成就感。

▲這名媽媽的教育方式，被網友狂讚。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，媽媽也向《ETtoday新聞雲》透露一些有趣的花絮，例如2歲的弟弟不會分辨什麼才是垃圾，連石頭都會撿；4歲的哥哥如果碰到夾子夾不起來的垃圾，會先用手拿再用夾子夾；鄰居們也很熱情，小孩子出門撿垃圾，時常多帶零食水果回家。那麼吵架的兄弟倆是撿垃圾過程中和好，還是先和好再撿垃圾？媽媽笑說，「那是小孩的樂趣，吵架只是媽媽的藉口」。