外送員月薪10萬超好賺？他PO薪資單：一天41趟拿命換的

▲網路瘋傳外送人員月薪可破10萬元。（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

近年來外送服務掀起一股風潮，看準這波商機，不少民眾投入外送員行列，就有網友好奇，傳說外送員每月實領薪水能突破10萬元，上網詢問不知是真是假，果真釣出外送員來留言，並PO出自己的薪資單，透露月薪真的能高達近11萬元，但月休僅3天，28天共接了1163張單，平均1天要跑41.53趟，讓網友看了驚呼「根本是拿命換的」！

原PO在PTT八卦版上發文指出，「剛剛叫食物胖達外送，跟外送員聊他們跑一單多少，他跟我說每個月不一定，但他上個月領10萬多，害我整個嚇尿！」趕緊來問卦「他是不是唬我啊？有八卦嗎？」

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▲網傳外送員月薪高達10萬元。（圖／翻攝自PTT八卦版）

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「沒唬爛吧，之前有個做Uber eat有分享」、「但是好像路線要很熟才會賺的多」、「真的啊，騙你幹嘛」。另外有網友指出，「拿UBER，每餐多25，外送30，信用卡手續3元，你點一餐就要多付58元」、「熊貓、UBER EAT價格都比實際店面高阿」。

隨後一名網友在底下分享了擔任外送員的薪資條，可見他當月總報酬高達「10萬9922元」，不過仔細看，他月休僅3天，1個月共接了1163張單，等於1天平均要跑41.53趟。

▲外送員分享自己的薪資單，月薪高達10萬。（圖／翻攝自PTT八卦版）

不少網友看完驚呼「根本拿命換的」、「都是血汗錢，城市吸廢氣」、「完全辛苦錢」、「說好賺，下雨天出去送就知道了」、「中午35度的時候出單根本酷刑」、「別過勞注意安全」。

另外也有網友表示，如果跑勤一點確實可以年薪百萬，但車損、油耗和車禍意外風險都是自己擔，就有外送達人分享，每個月的報酬，需要扣除油錢、保養維修費用還有電話網路費，平均約5000元；另外還有每年的強制險、駕駛人傷害險、第三人責任險，約是2000元左右，加上外送用的保溫袋需要租借，屬一次性費用約1000至3000元，各家不等，其它的行動電源、手機防水袋、雨衣等等都是要自備工具。

東扣西扣下來，每月實領的薪水約在4萬至6萬元，且沒有任何三節、年終獎金，其它公司福利則依各家規定不同。另外有外送過的網友分享，如果選擇在颱風天上班，甚至一天收入就能破萬，雖然報酬吸引人，但超長工時加上高風險，外送工作還是讓許多網友無法接受。