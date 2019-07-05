加油員跳針「找對嗎？」黑絲妹傻眼　老司機秒破盲點：是我也智商下降

▲原PO加個油，網友們都暴動了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前騎車去加油，加了135元，給加油員500元，但在找錢的時候，對方卻突然猛跳針「要找妳多少？」還問「找妳這樣對嗎？」讓原PO滿臉疑惑，「到底誰找誰錢啊！」她也貼出一張機車龍頭的照片，沒想到網友秒化身老司機突破盲點，「看到這腿，我也會忘記要找多少啊」、「換作是我也會智商下降。」

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，她去加油時，跟加油站員工說，「95加滿」，最後一共加了135元，她便拿出500元給對方。找錢的時候，卻出現一段讓原PO相當傻眼的對話：

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加油站員工：要找妳多少？

原PO：蛤？

加油站員工：要找妳多少？

原PO：……

加油站員工：呃……找妳這樣對嗎？

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▲嗯？500-135是多少？怎麼突然算不出來了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO忍不住在心中狂冒OS，「想跟我聊天請別用這種方式，小姐姐我脾氣不好」，說她聽到對方問這個問題地時候，讓她瞬間脾氣上來，「到底誰找誰錢啊啊啊啊啊！」不過她也笑說，「好啦其實是自己數學也不好被逼問所以森77。」

接著她貼出機車龍頭的照片，只見原PO穿著短裙，一雙纖細美腿套上黑色絲襪，並踩在腳踏板上。這一看，老司機們秒懂員工算不出數學的心情，「看到妳的腿……我連1+1都不會算了」、「這腿，我也會多問點」、「我看到黑絲腿應該也會忘了如何計算」、「可惡……我也想找你。」

還有網友笑說，「這個不會撩」、「找865啊！會不會算數」、「我不會找錢，但我想找妳一起看電影」、「如果我是加油員會說，小姐這邊加油超過一百加油員要請吃飯……今晚有空嗎？」、「我想……加油員只想找妳的line」、「果然不會聊天，要賴要直接開口啊」、「要搭訕就要找520啊！」

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