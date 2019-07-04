嘉義25歲警英勇殉職…21歲屁警PO文嗆：狂賀！嘉義鐵路多1個缺

記者鄒鎮宇／綜合報導

25歲的鐵路警察李承翰3日晚間8時40分在台鐵嘉義站為保護乘客安全，遭鄭姓男子持刀捅腹身亡，引起社會關注。沒想到，一名21歲年輕男警竟在個人IG發出限時動態說，「警專畢業生狂賀！嘉義鐵路多一個缺」，引起網友憤怒。

李承翰3日晚間接獲通報，上台鐵152次自強號列車處理補票糾紛，卻被失控的鄭嫌持刀攻擊，由於車廂內有10多名乘客，他也忍痛抓住對方的雙手拚搏，最後才在站務人員、乘客的幫忙下制服鄭男，此時他也鬆手倒下，送醫後因臟器外露導致大量出血，4日因傷重宣告殉職。

▲25歲的李承翰因公殉職，引起社會譁然。（圖／翻攝李姓員警臉書）



就在社會為李哀悼時，一名保大的年輕男警竟在個人IG上發出限時動態嘲諷，表示李承翰的離開，會讓剛畢業的警專生很開心，因為多出一個缺額可以進入工作，該文也迅速被網友截圖瘋傳、砲轟。

網友紛紛留言，「這個是警專生還是已經出來服務的人啊？」、「這個還不電一下」、「都甚麼時候了，還在開玩笑，這種人不配當警察」、「很難笑的笑話」、「我都笑不出來，我今天整天都在淚流滿面……我的眼淚都一直流，我非常的難過傷心」、「現在一堆這種IG屁警啊，智障當有趣」、「真遭糕的心態」。

▲21歲的男警發文調侃殉職的鐵路員警。（圖／翻攝網路）



「今日公祭，明日忘記」，該名男警再次發出限時動態聲明，「您好包括各為樓層，我只是用特別嘲諷言詞，反諷現今政府、社會、長官，對於警察值勤人身安全的不重視」，「在警界的各位都漸漸知道，當個佛系警察、沒必要以命相搏，拚了這回，也殉職了，值得嗎？」

他說，「也看出這位英勇學長救下的乘客嘴臉、拍照的拍照、笑的笑。總之，強調的是嘲諷社會對此事過幾日馬上會忘記，難過的也是自己家人愛人朋友。言論偏激備感抱歉」。但其實，從他短短幾句地獄發言，實在難以看出這些反諷。

▼被網友砲轟後，該名員警PO出解釋文。（圖／翻攝網路）

