地方爸爸手滑「20激情片連發」！她開70人聊天室傻眼：是家長群組…

▲這...20個收回訊息，光看截圖就感受到尷尬。(圖／翻攝自爆廢公社)

生活中心／綜合報導

相信大家都有傳錯訊息、影片的經驗，但這麼尷尬的狀況，你遇過嗎？一名網友在臉書透露，原本想在群組裡看外出比賽的孩子的消息，沒想到竟看到20部激情片，讓她尷尬直呼「一早那麼嗨好嗎？」許多網友看完除了笑翻，也分享自身尷尬經歷，「還好現在line有收回功能！」

這名網友在《爆廢公社》表示，這個群組是關於孩子的家長群，這幾天小孩外出比賽，於是他特地打開通知、想接手第一手訊息，原以為早上7點就有孩子們的影片能看，不料是激情滿滿的畫面。從畫面可見，對方發現傳錯後雖然用收回功能補救，還是被原PO快速備份，「真的是笑翻我了，看到馬上截圖給我老公看」。

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▲手滑的家長已經退出群組。（圖／翻攝自爆廢公社）

對於有人笑說，這名爸爸「出名了」，原PO回應，群組是「地方區域的群組」，不是單學校班級的群，所以也不曉得是哪位小孩的家長，即便如此，這名爸爸仍在不久後選擇退出群組。

另外，有網友也分享自己遇過的手滑經驗，「我直接誤傳到長輩家族群，那時還沒收回功能...我秒踢所有長輩」、「我爸有幹過這種事...他傳去我們學校家長會的群組...」、「我收過客戶誤傳的」、「曾經有個朋友想按收回，結果按到刪除，真的沒辦法收回了」、「這真的尷尬癌爆發」、「應該想要挖地洞鑽進去」。