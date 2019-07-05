　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地方爸爸手滑「20激情片連發」！她開70人聊天室傻眼：是家長群…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

影片傳錯群組（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這...20個收回訊息，光看截圖就感受到尷尬。(圖／翻攝自爆廢公社)

生活中心／綜合報導

相信大家都有傳錯訊息、影片的經驗，但這麼尷尬的狀況，你遇過嗎？一名網友在臉書透露，原本想在群組裡看外出比賽的孩子的消息，沒想到竟看到20部激情片，讓她尷尬直呼「一早那麼嗨好嗎？」許多網友看完除了笑翻，也分享自身尷尬經歷，「還好現在line有收回功能！」

這名網友在《爆廢公社》表示，這個群組是關於孩子的家長群，這幾天小孩外出比賽，於是他特地打開通知、想接手第一手訊息，原以為早上7點就有孩子們的影片能看，不料是激情滿滿的畫面。從畫面可見，對方發現傳錯後雖然用收回功能補救，還是被原PO快速備份，「真的是笑翻我了，看到馬上截圖給我老公看」。

請繼續往下閱讀...

影片傳錯群組（圖／翻攝自爆廢公社）

▲手滑的家長已經退出群組。（圖／翻攝自爆廢公社）

對於有人笑說，這名爸爸「出名了」，原PO回應，群組是「地方區域的群組」，不是單學校班級的群，所以也不曉得是哪位小孩的家長，即便如此，這名爸爸仍在不久後選擇退出群組。

另外，有網友也分享自己遇過的手滑經驗，「我直接誤傳到長輩家族群，那時還沒收回功能...我秒踢所有長輩」、「我爸有幹過這種事...他傳去我們學校家長會的群組...」、「我收過客戶誤傳的」、「曾經有個朋友想按收回，結果按到刪除，真的沒辦法收回了」、「這真的尷尬癌爆發」、「應該想要挖地洞鑽進去」。

ET快訊
晚餐提議石二鍋！同事秒打槍「不如吃三X便宜100」　他傻了：
快訊／柯文哲確定會面劉結一！下午5點西郊賓館碰面
帳篷被風吹垮「領三寶今日暫停」！想回家長榮空姐傻眼

關鍵字：爆廢公社,群組,手滑,line,收回

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賓士爽停私人車位　屋主氣炸引擎蓋噴「OO」！超狂舉動全網嗨翻：世紀療癒

影／加油員跳針「找對嗎？」黑絲妹傻眼　老司機秒破盲點：是我也智商下降

台灣人很可憐…他調味料弄一弄「像泡麵」　客竟讚：比牛肉麵名店好吃

影／父子檔「老漢凝視」比基尼妹！1歲弟反應「超真實」9千人笑炸...老媽說話了

晚餐提議石二鍋！同事秒打槍「不如吃三X」　他1週吃1次傻了：真的糟嗎

地方爸爸手滑「20激情片連發」！她開70人聊天室傻眼：是家長群組…

北市愛心企業推免費驗光　得恩堂再提供500副免費老花眼鏡

醫護站被風吹垮「領三寶今日暫停」！想回家長榮空姐傻眼

最特別的工作！台東猴害嚴重　延平鄉徵「驅猴人」：月薪23K

交部檢討長榮航權有法規撐腰！學者再拋：工會已不是合法罷工

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

晚餐提議石二鍋！同事秒打槍「不如吃三X」　他1週吃1次傻了：真的糟嗎

地方爸爸手滑「20激情片連發」！她開70人聊天室傻眼：是家長群組…

北市愛心企業推免費驗光　得恩堂再提供500副免費老花眼鏡

醫護站被風吹垮「領三寶今日暫停」！想回家長榮空姐傻眼

最特別的工作！台東猴害嚴重　延平鄉徵「驅猴人」：月薪23K

交部檢討長榮航權有法規撐腰！學者再拋：工會已不是合法罷工

兒子吵架！媽懲罰「去撿垃圾」　萌身影融化上萬網友：好棒

用學雜費收入算「貢獻度」？　政大：用量化指標立師資員額

賓士爽停私人車位　屋主氣炸引擎蓋噴「OO」！超狂舉動全網嗨翻：世紀療癒

「鍵盤鄉民」出動！一人一票支持社區行動　助地方一臂之力

台北國際多媒體展開跑 微星、技嘉祭優惠拼暑假電競熱潮

5G釋照怕「三大殺二小」？亞太重申：絕對不會缺席

勞退舊制足額提撥率破9成　3年232家企業違法挨罰2,519萬

黃偉哲親出席防治會議　陳其邁讚台南市府登革熱防治有效率

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造婚紗！深V露背、拼接皮革　又美又幸福

竹南透天厝抽水馬達起火！濃煙往上竄　住戶抱嬰陽台逃生

今夏全家搭太陽公主號一起來日本、韓國跳島

一上船就開始玩！太陽公主號超多設施陪你過夏天

減肥永遠是明天的事！搭太陽公主號美食吃不完還享優惠

驚見「海中皮卡丘」！屏東海生館齊聚20大深海網美玩夏日海洋派對

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

同個保溫瓶用20年！50歲男失..

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商..

加油員跳針「找對嗎？」　老司機..

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可..

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

900空姐想拿回三寶　一封公開..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

賓士爽停私人車位！屋主引擎蓋噴..

50罷工空服員北上苦行　遞交陳..

25歲警遭刺殉職　員工揭逃票真..

腳都磨破皮　罷工空姐：堅持到最..

實測釣蝦場禁用20年「OO釣蝦..

長榮罷工已第16天！林佳龍撂狠..

星宇航空首波航線曝　鎖定日泰越

更多熱門

相關新聞

兒子吵架！媽一招懲罰網狂讚

一名媽媽4日在臉書社團《爆廢公社》透露，家中兩個孩子吵架了，所以罰去撿社區的垃圾，「依照你們吵架頻率，我們社區應該可以維持的很乾淨」。網友看完紛紛稱讚，「很好的懲罰，以後我也要這樣教」、「太棒了，媽媽好會」、「這個處罰我給三百分，增進兄弟倆情誼又能讓環境整潔」。

她姓氏特別被取怪綽號　留陰影改名

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

基隆市官方帳號推即時回覆新功能

口罩女脫鞋！躺座椅「一佔就4位」引爆論戰

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

最難追的星座女Top 5

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

《玩很大》張立東撿到內褲！

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面