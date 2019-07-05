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「最佳航空」新航也曾鬧罷工！李光耀僅說「2字」…機師馬上復工

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生活中心／綜合報導

長榮空服罷工進入第16天，工會在今（5）日清晨5點發動「苦行活動」，從桃園南崁罷工棚步行到總統府，約有50位空服員集結響應。然而，榮獲多次獎項的新加坡航空其實也曾經發生過罷工，但當時的總理李光耀卻巧妙地用這「2個字」，就讓罷工的飛行員立刻回到崗位。

新加坡航空公司機師協會曾於1980年11月罷工，他們提出「提高30%的薪資」等訴求，當時李光耀在平息罷工事件之後，前往總統府向大眾表示，「剛才已和新加坡航空的飛行員見面，我給他們2個選擇，一是馬上停止這種損害新加坡航空形象、影響正常服務的要脅行為；第二是，如果繼續如此，將會與新加坡人民一起來給大家一個教訓，就是把新加坡航空重建。」

▲▼長榮罷工DAY16_苦行記_板橋段。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼長榮罷工DAY16_苦行記_板橋段。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼長榮罷工DAY16_苦行記_板橋段。（圖／記者呂佳賢攝）

對於罷工的機師們，李光耀僅僅說出「停飛」2個字，沒想到65分鐘以後，所有罷工的飛行員立刻回到崗位工作。李光耀表示，「因為他們知道他們的罷工會失敗，因為他們知道我會讓航空公司停飛，因為他們知道我可以在不需要他們的情況下重建航空公司；我要他們立刻停止、回去工作、恢復秩序，然後再來談這些情況。」

李光耀最後補充，無庸置疑的是，「管理新加坡的領導必須要有鋼鐵般的意志。」這不是紙牌遊戲，這關乎廣大新加坡人們的生活。他也強調，「只要我掌管這個國家，沒人可以摧毀這一切。」

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關鍵字：新加坡航空,李光耀,罷工

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