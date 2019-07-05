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西郊賓館「元首級」禮遇！劉結一提「親望親好」 柯文哲：交流總是好的

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記者陳政錄、陳家祥／上海報導

首次「柯劉會」今天下午五點35分登場，選址西郊賓館比虹橋迎賓館規格更高，堪稱「元首級」禮遇。步入會場兩人握手致意後，大陸國台辦主任劉結一表示兩岸是一家人，「親望親好，守望相助」，柯文哲則稱雖然政治上有隔閡，但有交流總是好的。

▲▼雙城論壇_柯文哲會面劉結一。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市長柯文哲與劉結一在上海西郊賓館舉行兩人第一次會見。（記者宋良義攝）

劉結一首先稱讚本屆雙城論壇上，兩市達成諸多協議，並稱自己看過柯文哲的書《光榮城市》，認為與大陸也為人民服務的理念相符。

他說，兩岸經貿、同胞往來日益密切，表現出兩岸是一家人，「親望親好，守望相助」，一家人要幫一家人的感情，體現出兩岸交流大勢是擋不住的。劉結一還提到，今年1月2日習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話，為兩岸關係發展指明方向，將以此持續推進。

▲▼雙城論壇_柯文哲會面劉結一。（圖／記者宋良義攝）

▲劉結一。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲回應，感謝劉主任特別搭機前來，以及上海市府的幫忙，並細數近日參訪的行程。對於兩岸論述方面，他說，「所以我的態度是這樣，也許政治上有隔閡，交流總是好的」。

他說，就算沒真正解決問題，也增加彼此信任，解決很多問題，從沒有爭議的部分做起。

值得注意的是，「親望親好」一詞在上海市長應勇於雙城論壇開幕式致詞上被提出後，劉結一雖過往也曾提過，但都與兩岸一家親、九二共識等論述同時提起，本次卻只提「親望親好」，也引發是否成為陸方對柯交流新詞彙的想像。

▲▼柯文哲出席上海雙城論壇DAY3_柯文哲劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲出席上海雙城論壇DAY3_柯文哲劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

會見原定五點舉行，但因飛機延誤，直至5點35分，國台辦劉結一和聯絡局長劉軍川，上海台辦主任李文輝和北市府包括柯和副市長鄧家基、蔡炳坤、隨行議員等分別入場，並由先入場的劉結一和北市代表握手致意，互相發表感言後，雙方舉行閉門會談，預計20分鐘結束。

值得注意的是，柯劉會此行地點，並非原本行程上安排，以及2017年柯文哲首次與時任國台辦主任張志軍的「虹橋迎賓館」，而是在西郊賓館，雖兩地相距不遠都在長寧區，但規格直接提升到「元首級」。對柯的獨厚還不只如此，北市府副發言人柯育安表示，此次為遵循柯「透明公開」的主張，在北市府主動要求下經國台辦同意，座談全程包含閉門會在柯文哲臉書上全程直播。

▲台北市長柯文哲與大陸國台主任劉結一會見的場地，上海西郊賓館會議中心。（圖／記者陳政錄攝）

▲台北市長柯文哲與大陸國台主任劉結一會見的場地，上海西郊賓館會議中心。（圖／記者陳政錄攝）

上海西郊賓館佔地1160畝，1960年建成，是上海最大的五星級花園別墅式國賓館，位於長寧區虹橋路上，中共前領導人毛澤東、鄧小平、江澤民均曾在此下榻，中方曾在此接見英國女皇、日本天皇、德國首相柯爾、美國總統布希和歐巴馬，以及俄羅斯總統普丁等人。

回顧過去大陸中央領導人與台灣政治人物交流史，2010年前中共中央總書記胡錦濤，就在西郊賓館會見國民黨榮譽主席連戰、吳伯雄與親民黨主席宋楚瑜等人。

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關鍵字：2019雙城,柯文哲,兩岸一家親,上海,台北,劉結一,國台辦,西郊賓館,統一,元首級

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