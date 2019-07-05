柯劉會登場！柯文哲見劉結一：「五個互相」...交流增加彼此信任

記者陳家祥／上海報導

「柯劉會」5日下午登場，柯文哲、劉結一分別進行簡短致詞。柯文哲致詞時特別感謝國台辦照顧在陸打拼的台商，此外還提到五個互相，但沒有特別提到兩岸一家親；他表示，有交流就有善意、有善意就能促進交流，「我才會講那五個互相，交流就算沒有真正解決問題，也增加彼此信任，可以解決問題。」

據了解，柯文哲下午先行抵達西郊賓館，等待因為飛機delay而延遲抵達的劉結一。隨後17點40分左右，劉結一先一步走進會場，神情自然，大方和在產媒體打招呼。

隨後柯文哲率議員、市府官員走進會場，先與劉結一握手寒暄，隨後本要就坐，但在劉結一逐一和市府議員、官員握手致意後，又應媒體要求上前與劉結一握手，供媒體捕捉畫面。兩人緊握約1分鐘。

柯文哲致詞時，首先感謝劉結一特別從北京趕來，也謝謝上海市政府的幫忙，這三天辛苦安排各種活動。他表示，這3天看了很多，包括在昆山，今天去看台商子女學校，看了台灣人出錢蓋的媽祖廟，「我一看說，哇，實在規模宏大」，還看了台資醫院。

柯文哲說，後來才知道，昆山小小一個地方，占台灣在大陸投資的九分之一、有5000家台商，大概住了10萬台灣人，不得了。昨天也去看了金山區，台灣年輕人集中的新創基地，也去看了南橋食品工廠。柯文哲說，後來發現台灣人在大陸居住有200萬人，不管是求學經商、工作，「長三角就有70萬，昆山有10萬，顯然關係密切。感謝你們給他們很多的幫忙」，目前在台灣的陸配也有38萬人，大概去年從大陸到台灣去的旅客有到270萬人是，兩邊關係相當密切。

「我的態度是這樣，也許政治上有隔閡，不過交流總是好的。」柯文哲說，交流就有善意、有善意就能促進交流，因此才會講那五個互相，交流就算沒有真正解決問題，也增加底此信任，可以解決問題。

柯文哲說，現階段想法是從沒有爭議的先開始，「也非常感謝對我們那些台商的照顧，在這邊討在這個地方討生活也不容易」；但他也笑說，去昆山看媽祖廟時，虧說台商應該賺不少錢，台商也笑得很開心，「大概就是這樣吧，大家繼續努力，ok。」

▲雙城論壇_柯文哲會面劉結一。（圖／記者宋良義攝）

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