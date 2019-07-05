柯文哲會劉結一直播遭陸方打斷　原來北市府沒知會國台辦

▲柯文哲幕僚直播柯劉會遭場內人員制止。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

記者陳家祥、楊亞璇／上海、台北報導

趕在5日雙城論壇參訪行程結束前，台北市長柯文哲確定將與國台辦主任劉結一會面。過往大陸官員與台灣政治人物見面都是採閉門拜會方式，但此次「柯劉會」北市府突通知將全程直播，等於變相的公開透明；但不知是否溝通有誤，在表定開放的10分鐘寒暄畫面結束後，市府要欲繼續直播時便被現場人員阻止。

據了解，北市府此行的對口單位為上海市台辦，因此僅有詢問市台辦並獲同意。沒想到，此次柯劉會是屬於國台辦的行程，儘管直播一事上海市台辦有答應，但國台辦不知情，因此上前阻止直播。

此次雙城論壇除了論壇本身外，另一重點就是傳聞不斷的「柯劉會」，北市府一直到5日下午才通知，將在17點與劉結一碰面，且地點由虹橋迎賓館改到上海西郊賓館。

傍晚5點40分左右，劉結一先一步走進會場，神情自然，大方和在產媒體打招呼。隨後柯文哲率議員、市府官員走進會場，先與劉結一握手寒暄，隨後本要就坐，但在劉結一逐一和市府議員、官員握手致意後，又應媒體要求上前與劉結一握手，供媒體捕捉畫面。兩人緊握約1分鐘，隨即開始開放拍攝的致詞階段。

▲雙城論壇_柯文哲會面劉結一。（圖／記者宋良義攝）

但媒體撤場後，北市府欲繼續直播時，卻引來陸方關切，甚至還伸手阻擋。從直播畫面可以看到，陸方走向錄影的北市幕僚要求「你不要錄了好不好」，幕僚則向陸方表示，「沒有沒有，剛剛講好了」，陸方反問「跟誰講好的？」幕僚表示，「台辦主任」，陸方最後仍堅持強調「可以拍照，可以拍照，不要錄像」隨即影片中斷。

隨後，柯市府幕僚欲再度重啟直播，不過，在第二次直播中，角度明顯比第一次直播低很多，且畫面是僅對著水瓶，未明顯聚焦在柯劉兩人。不久後直播便中斷。

對於開放直播一事，北市府發言人柯昱安在會面開始前受訪表示，柯文哲的理念是公開透明，因為會談沒有聊什麼不能對外公開的事情，加上2017前拜會前任國台辦主任張志軍時，也有議員直播，因此這次便有幕僚向國台辦提議，國台辦部份也說OK。

更多的柯文哲上海行都在...

►►《2019雙城論壇》全記錄