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直播遭中斷後　柯文哲提「貿易戰」劉結一強調惠台

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▲▼柯文哲出席上海雙城論壇DAY3_柯文哲劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲和劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸國台辦主任劉結一今天傍晚在上海西郊賓館，會見台北市長柯文哲一行，原本北市府稱和陸方談妥全程直播，但二度中斷。根據台北市府發言人會後轉述，柯文哲在閉門會談中，提及中美貿易戰衝擊台商。劉結一則回應，大陸不僅正量身定制惠台政策，也要讓台灣同胞分享到大陸大戰略的優勢。

台北市政府指出，在閉門會議中，柯文哲表示根據調查，中美貿易戰中，大陸輸往美國的出口前20名公司當中，有9家是台商，發現台商首當其衝，未來希望有機會可以舉辦座談會，聽取意見。

▲▼柯文哲出席上海雙城論壇DAY3_柯文哲劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

▲柯劉閉門座談前，雙方致詞時開放媒體入場拍攝。（圖／記者宋良義攝）

對此劉結一表示，在這當中給台企帶來的困難，一定會採取措施幫助受影響的企業度過困難，創造更多的機遇，幫助他們解決問題，以及更多便於台胞生活的措施，會一條條落實。

劉結一說，過去四十年改革開放，台胞做出非常大的貢獻，台胞面臨的問題，會繼續採取措施。

柯文哲指出，危機就是轉機，中國大陸過去扮演世界製造工廠的角色，也許可以趁此經濟轉型。劉結一也掛保證，會協助他們（台商）轉型，因為兩岸能夠打造共同市場。

劉結一進一步強調，現在大陸不僅量身定制惠台政策，也要分享大陸大戰略的優勢，包括一帶一路在不同地方的建設，為台胞創造發展機遇。他說，去年大陸人到大陸以外的旅遊達到1.3億人次，在海外旅遊創造的價值達到1萬以上人民幣，若兩岸克服一些障礙，讓台灣成為大陸人旅遊首選的話，也能帶動觀光業、旅遊業。

▲▼雙城論壇_柯文哲會面劉結一。（圖／記者宋良義攝）

▲劉結一。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲說，保持一個暢通的管道，歡迎有空多來台灣。他的政治理念就是把小問題解決就沒有大問題，他也知道現在欠缺一個有效率的管道，北市府還是很努力維持交流，因為有交流才有善意，有善意才有交流，最重要是在交流中累積善意與互信，雖然大家各自有立場，但他的態度還是主張交流。

北市府表示，兩人也認為雙城論壇舉辦的形式很好，堅持十年展現生命力，並且越辦越好，成為典範，推動兩岸向前不斷發展，彼此是合作的夥伴。


值得注意的，原先北市府和媒體通知，為達到市長公開透明的理念，已經和「台辦」做好溝通，在雙方致詞完，媒體清場的閉門會議中，仍可以在柯文哲的臉書上全程直播，未料過程中第一次遭到現場官員打斷，表示不清楚北市和誰溝通；第二度北市府幕僚繼續直播時，畫面明顯較低，聲音轉小約持續十分鐘就關閉，因此閉門內容仍循過往模式，由發言人會後轉述。

▼柯文哲幕僚直播柯劉會遭場內人員制止。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

▲▼柯文哲幕僚直播柯劉會遭場內人員制止。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

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