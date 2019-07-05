劉結一未提九二共識、統一　會柯文哲幫打書《光榮城市》

▲柯文哲與劉結一（右）會面。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

首次「柯劉會」今天下午登場，大陸國台辦主任劉結一罕見未提及「九二共識」、「一國兩制」、「統一進程」等敏感詞彙，開場除了稱讚雙城論壇舉辦外，還稱自己看過柯文哲的《光榮城市》這本書，並希望兩岸能夠親望親好，守望相助，因為兩岸同胞是一家人。

台北市長柯文哲今天下午，在大陸「元首級」接見規格的上海西郊賓館，與劉結一舉行首次公開會見，劉結一首先祝賀雙城論壇取得的成果，表示經過十年歷程，達成三十多項協議，為上海台北兩個城市市民的交流合作開闢新機遇。

話鋒一轉，劉結一提到自己看過《光榮城市》這本書。他說，書裡面寫到柯市長團隊的使命，是為市民服務替城市創新，「覺得這個和我們為人民服務理念一致，雙城論壇實際上也是以這為理念。」

劉結一還提到，兩岸交流領域越來越寬，去年兩岸貿易額2216億美元，往來500多萬人次均創歷史新高，體現出兩岸是一家人，「親望親好，守望相助」，體現一家人要幫一家人的感情，以及兩岸交流大勢是擋不住的，並推近兩岸關係持續走近、走實、走好。

值得注意的是，雖劉結一談話內容，未提政治意味較濃厚的九二共識、一國兩制等詞彙，但他仍提到，今年1月2日習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表的重要講話，為兩岸關係發展指明方向。

劉結一表示，很高興看到共同努力下，兩岸繼續沿此方向邁進，大陸也會繼續秉持為為廣大同胞辦實事，辦好事，像服務大陸百姓一樣，造福台灣同胞，推進兩岸之間交流合作融合發展，為兩岸台胞創造更多更好機遇，分享民族復興偉大榮光，分享民族復興的榮譽感。