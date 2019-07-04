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「有人說我做不到」0到6歲國家養！　郭台銘深夜發文：散盡家財也在所不惜！

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▲▼ 孩子真的郭家養！郭台銘提「2方案籌1200億」霸氣：若不夠，我墊 。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘在第三場國政願景電視發表會上霸氣說明，0到6歲兒童國家養「若不夠，我墊」。（圖／翻攝臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨3日舉辦的第三場「國政願景電視發表會」結束後，鴻海集團創辦人郭台銘深夜表示，投資孩子就是投資台灣的未來，少子化是國安問題，所以才提出「0到6歲兒童國家幫忙養」的政見，卻被不少政治人物說「做不到」，「我再強調一次，為了改變國家的命運，我散盡家財也在所不惜！」

郭台銘在國民黨第三場「國政願景電視發表會」上指出，他提出的「0到6歲兒童國家幫忙養」政策絕對是認真的，若到時候籌不到錢，就拿出自己的財產先墊。不過，這項政策卻受到許多政治人物、參選人取笑。

▼郭台銘提出的政策被許多政治人物取笑。（圖／記者季相儒攝）

▲▼郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。郭台銘,高希均（圖／記者季相儒攝）

對此，郭台銘深夜在臉書發文表示，國家投資孩子，得到的是未來40年到50年的稅收、GDP與消費人口，不僅僅是為年輕族群、父母所提出的政策，更是中華民國長治久安的戰略。他說，他之所以出來選總統，就是要突破傳統框架，「失敗的人找藉口，成功的人找方法。」

他提到，要是當選總統，他會在任內提高「特種基金」（不含六大退休基金）與「郵政儲金」等基金的投資報酬率、開徵富人稅來創造具體財源，「更重要的是要開拓長期財源。」

郭台銘承諾，他將建立「大健康產業」，創造幾兆美元的產值，這「也是我提出的新十大建設之一」。他說明，要是推動修法後，卻沒有達到預期成效，自己將先行墊付，「這是我的決心！」

▼郭台銘說，自己有信心能夠從政改革。（圖／中天電視提供）

▲▼郭台銘強調，解決少子化問題才是真前瞻。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

對於外界「有錢任性」的傳言，郭台銘澄清，自己從一毛錢都沒有走到今天，就是在做不平庸的事，他有信心可以從政改革、兌現承諾，「不是有錢就任性。」

最後，郭台銘強調，少子化是國安問題，孩童不但是國家的未來，更是國家的財富，「投資孩子就是投資台灣的未來」，「我們如果沒有下一代，政府做再多都是枉然，迎接我們的就是無限惡性循環的未來。所以我再強調一次，為了改變國家的命運，我散盡家財也在所不惜！」

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關鍵字：郭台銘,國政願景電視發表會,政治菜鳥,黨內初選,2020大選,0到6歲國家養,郭家養

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