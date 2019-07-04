嘉義鐵路警遭砍破肚…網驚：地板都是血　韓國瑜凌晨59字回應

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵嘉義站3日晚間發生砍人事件，152次自強號第4車廂發生乘客糾紛，年約30歲的李姓鐵路警察上車調解，結果遭到失控的鄭姓乘客持刀猛刺腹部，導致李男一度OHCA命危送醫搶救。對此，高雄市長韓國瑜4日凌晨發表祝福說，「希望傷者平安，一定要健康回來。」

高雄市長韓國瑜3日晚間參加國民黨最後一場、位在台北的國政願景電視發表會時，期間就發生了台鐵嘉義站的砍人事件。他4日凌晨1時許就在臉書發文說，「剛下國政論壇就聽到不幸的消息，希望傷者平安，對奉公職守、英勇保衛民眾安全的李警員表達最高的敬意」，請李員一定要健康的回到崗位，「加油！」

其他網友看了則留言說：「辛苦了市長，那麼晚了，還勞心勞力為台灣這塊土地奮鬥」、「市長真有心，發文幫員警集氣」、「市長晚安，祝員警早日康復」、「韓國瑜市長晚安，願傷者平安康復，市長快休息吧」、「相信李警員知道了會『揪甘心』，大家會一起幫忙集氣加油啦。」

砍人事件發生在3日晚間8點40分左右，鄭男搭乘152次自強號時「沒有買票」被抓包，結果就與列車長發生糾紛、大聲咆哮。火車抵達嘉義站之後，李姓鐵路警察就上車調解，結果就遭失控的鄭男持刀砍傷，列車長及其他熱心的乘客見狀則立刻衝上前幫忙壓制，李員事後則被緊急送醫搶救。

▲李姓員警在車廂中被鄭男刺中腹部。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，台灣鐵路產業工會3日深夜也發文表示，自從松山站列車爆炸、鄭捷殺人事件後，台灣鐵路管理局針對慘痛經驗，竟僅是發給列車長一支木棍，而且還不是每個列車都有。

鑒於關本的次砍人事件，台鐵產業工會希望社會大眾能夠體恤鐵路警察與鐵路員工辛勞，希望本次受傷鐵路警察早日康復，同時也希望鐵路局應提供相關保安防護用品（例如防身噴霧器等等），維護員工安全。