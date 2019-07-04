林濁水讚韓國瑜政見會表現　「草包升級到平庸的進步」

▲國民黨第三場國政願景發表會-韓國瑜。（圖／中天電視提供）



政治中心／綜合報導

國民黨第三場政見發表會3日落幕，高雄市長再次喊出庶民經濟成為話題。對此，民進黨前立委林濁水在臉書評論，「總算有從草包升級到平庸的進步了。」

林濁水表示，雖然韓國瑜還是被批評頻頻看稿，但表現還算的上四平八穩，不過內容仍然平庸，感覺是有做準備，他也說「第一次可以稱贊韓國瑜了。」

不過，當韓國瑜大談謝東閔的客廳即工廠的「庶民經濟」，讓林濁水嘆氣表示，「唉！草包本質還是戒也戒不掉，一天至少必有一草包演出。」但是前面的稱讚，還是就說了算，認了總算有從草包升級到平庸的進步了，只要是進步，就不能抹煞。

韓國瑜在第一輪發言時表示，在社會福利的財政方面，他主張在長照政策，由勞方、資方、政府三方面協作，受薪階級定存一部分長照基金，65歲以後政府幫你養爸爸媽媽，受照顧的65歲長輩，由當年存的基金以及國民年金個出一半。

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