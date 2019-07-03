孩子真的郭家養！郭台銘提2方案籌1200億　網讚暴動：選上，我生兩隻

網搜小組／鄒鎮宇報導

前鴻海董事長郭台銘在國民黨最後一場「國政願景電視發表會」表示，他日前提出的國家養0到6歲孩童，讓年輕人敢生孩子的政策絕對是認真的，除了提出具體投資、課稅方式之外，也說要是真的籌不到錢，便拿出自己的財產先墊。這段話語一出，瞬間讓網友全都暴動，「讚，郭董選上我生兩隻！」

國民黨3日晚間在台北市台大醫院國際會議中心舉辦最後一場「國政願景電視發表會」，5名參選人郭台銘、周錫瑋、韓國瑜、朱立倫及張亞中分別針對「經濟、財政、能源與環境」發表政見。

在第一段12分鐘政見闡述時，郭台銘表示，他日前提出國家養孩子的政見遭到其他政治人物、參選人取笑，但他是有著40多年拚經濟、執行的人，本就跟傳統政治人物不一樣，「我跟他們一樣就不用出來選了，所以那些說不能做到的，都是用舊思維、沒有勇氣去創新跟突破」。

▲ 郭台銘表示，若養孩子的政策錢不夠，由他自己墊。（圖／翻攝臉書）



「失敗者找理由，成功者找方法」，郭台銘說，少子化已經成為國安問題，許多年輕人根本不敢生孩子，因此他提出具體投資方案，照顧新生兒需要1200億元的預算，且以他提出的投資項目可以獲利4%，賺得700億元；另外，他將課徵富人稅，預估有500億元的收入，兩項加入便可以平衡這項政策。

郭台銘指出，他有信心可以執行這項政策並達成目標，「若不如預期，我會負責」，「若不夠，我拿自己的財產墊入，投資孩子就是投資國家的未來」。

聽完郭台銘的話，網友也紛紛留言，「我說不出話來了」、「好狂」、「真的開外掛」、「拿自己的錢墊！！？？」、「郭董太帥了」、「好像選郭董也不錯耶」、「讚！！郭董選上！我生兩隻」、「好好我還沒生」。

▼網友聽完都想生孩子了。（圖／翻攝臉書）

