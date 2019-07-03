再揭韓國瑜政治獻金數字謎團　黃光芹：兩位目擊證人之一是輔選大將

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政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹1日在臉書針對高雄市長韓國瑜的競選經費提出質疑，她2日在政論節目《新聞面對面》中再次提到政治獻金謎團一事，「我找了兩個目擊證人，一號證人看到500萬、500萬、500萬，韓國瑜的親筆簽名，就是所謂的親簽單，這樣加一加就是1770萬了，跟所謂的一筆7萬差距甚大；二號證人也看到6、7張，都說是200多萬、100多萬。」

黃光芹在臉書發表「你所不知道的韓國瑜」系列，談論韓國瑜去年競選經費的內幕，並PO出目擊證人的口述爆料，指稱國民黨黨主席吳敦義幫韓募款約4000萬元，再加上其他捐款，對比後來申報的競選經費1.29億元，剩下的7500萬元到哪裡去了，其中有沒有假單據或是假發票，監察院和司法單位是否應該調查，這些都是疑點。

▲黃光芹在政論節目上談論韓國瑜的政治獻金謎團。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

而黃光芹在2日播出的政論節目《新聞面對面》上再次談到政治獻金一事，她強調，自己找了兩個目擊證人，他們都是政壇的知名人士，相當於是政要，不是什麼無名小卒，其中一位還願意跟她一起上法庭，「一號證人看到500萬、500萬、500萬，韓國瑜的親筆簽名，就是所謂的親簽單，還有一個幕僚親筆簽名270萬，這樣加一加就是1770萬了，跟所謂的一筆7萬差距甚大。」

「我又找了二號證人，他說看到6、7張，都是200多萬、100多萬，6、7張加一加也是破千萬。」黃光芹聲稱，她不怕挨告上法院，而且兩位目擊證人都有一個共同的重點，那就是誰給他們看的，一號是輔選大將，是金主給他看的，二號則看過兩次，一次是吳敦義，第二次明確看到3張，「1.29億扣掉你的節餘款1500萬，再扣掉4000萬的花費，請問7500萬是不是該檢視？」

▲韓國瑜曾回應，不想對黃光芹提告。（圖／翻攝自東森電視直播）

不過，對於黃光芹這一連串的指控，韓國瑜先前曾回應不想訴諸司法、浪費司法資源，所有的選舉經費都是經過會計師認證，報到監察院去，大家可以上網去查，而所謂的4000萬元一事，「我記得這2個月前左右蔡正元委員也有提出來，我當初講，如果有4000萬的事情，我立刻退出政壇。」

韓國瑜也向黃光芹喊話，這樣針對他及他的家人再三批判，難道就會比較快樂，「過去大家都是朋友，有必要這樣做？好像恨之欲其死，這樣快樂嗎？」、「而且我也不願意人與人之間走到司法途徑，可是律師跟我討論，我們不能不蒐證，為了保護自己的名譽」、「所以這件事情，我的答覆就是如此，有證據拿出來，我一槍斃命就退出政壇」。