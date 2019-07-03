雲端最前線／爆料爆不停罷免接著來！韓國瑜疑有「影武者」

新聞節目中心／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜行動全台大串聯，台灣基進黨台中黨部召集人吳憲龍2日表示，短短2天就收到30多件，印象深刻的是，有個來台中工作的正妹說她後悔投韓，除了自己連署之外，還多帶10多份，力勸高雄人一起連署，為去年行為「贖罪」。罷免韓國瑜聲量起，數個挺韓粉絲團也接連關閉，支持者是否已經在醞釀轉向？對此議題，《雲端最前線》3日邀請立法委員邱志偉、資深媒體人林昆鋒、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入剖析。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

公民割草行動與「weCARE高雄」發起罷免高雄市長韓國瑜連署活動，而目前已經收到3000份的罷免書。其中「Wecare高雄」背後發起人之一是前文化局長尹立，韓國瑜則說「我覺得民主社會大家都可以盡量表述自己對民主政治的看法，當然也包括所謂的選舉罷免，這些權利我都會尊重。但是我一直在講，有一些市政府的單位背後，始終感覺到有些影武者。」他更提到「如果真的是有讓人覺得不得不懷疑的這些行為的話，我希望當事人能夠不要再過度的涉入，因為這樣很容易被做成不當的聯想」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

此外，台北市長柯文哲將在3日啟程到上海出席雙城論壇，外界格外關注，柯文哲是否將與國台辦主任劉結一見面？柯文哲表示，見劉結一不會加分，「中美貿易大戰，美國總統川普還是有見習近平」，所以能夠有交流、有認識，對現場的掌握會提高。除了論壇本身活動外，此次還首度走出上海市中心，把論壇移師到金山舉辦，深入台商聚集地昆山、金山會見挺進大陸打拼的台商，甚至還包括西進打天下的台灣青年，此舉擺在選舉年來看，柯文哲的不只想掌握台商圈，在陸學生、青年創業家等都是極力拉攏的目標。對此議題，《雲端最前線》3日邀請立法委員邱志偉、資深媒體人林昆鋒、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入剖析。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。