反送中傷年輕選票？韓國瑜：28年前就反對一國兩制

▲韓國瑜接受廣播專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜3日接受廣播專訪，被問到大陸談九二共識和香港反送中恐影響明年大選，對此，韓國瑜表示，28年前的選舉政見就是反對一國兩制，並坦承香港反送中事件後，外界認為他與總統蔡英文在年輕人支持度上有落差。



香港七一回歸22周年大型活動，今年適逢反送中運動，民眾攻占香港立法會，以及大陸國家主席習近平談九二共識，被蔡總統將九二共識連結為「一國兩制」等，廣播主持人黃暐瀚認為，這些因素恐影響明年國民黨總統選情。

韓國瑜表示，28年前政見選舉公報就是反對一國兩制、反對急統、反對台獨，並解釋，目前香港澳門模式的一國兩制「台灣不能接受」；韓國瑜指出，過去香港是由四個大支柱組成，包括法治、自由化、效率、廉潔政風，但是，現在香港反送中後，造成港民跟港府的衝突，特首林鄭月娥也說要傾聽民意。

韓國瑜認為，站在台灣立場，支持香港追求自由民主的決心，站在台灣人立場，希望香港繼續維持穩定的繁榮，因為台港間商業來往密切、旅遊也很密切，台港之堅是互補的，一個穩定的香港對台灣來說重要，更重要的香港的普世價值「人民有自由民主最高的目標」，希望香港政府要傾聽民意，不能粗暴的推政策，這次反送中一定會對香港產生變化，也希望香港政府要善待這些激進一點點的人，尤其是學生，不能用粗爆的手段。

韓國瑜解釋對香港反送中事件的立場後，外界認為他與蔡英文最大的差別就是在年輕人的支持度，尤其年輕人對反送中事件的態度都是認同蔡英文立場。

韓國瑜解釋，自己28年前政見選舉公報就是反對一國兩制，認為要回到本質討論，A是民進黨執政台灣經濟、教育、能源等發展狀況，B是外在問題像是大陸國家主席習進平說的一國兩制、香港反送中等...，「在這AB之間，台灣人民要選什麼？台灣人選總統是希望A日子要過的興旺？各行各業要過的興旺？希望這是大家要思考的問題。」