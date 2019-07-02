王金平找韓國瑜、郭台銘直播　網友看攏無：白替你委屈

▲王金平找韓國瑜直播。（圖／翻攝自台灣公道伯王金平臉書，下同）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平退出國民黨總統初選後，仍動作頻頻，不僅行程滿檔，還找來國民黨總統初選參選人周錫瑋、鎮瀾宮董事長顏清標、國民黨立委蔣萬安直播，讓人好奇是否會參加2020總統大選。然而，王金平2日晚間在臉書再丟震撼彈，他將與兩位國民黨總統初選參選人韓國瑜、郭台銘直播，消息一出讓不少網友看攏無，還有網友揚言退讚。

王金平宣布，「台灣金團結Taiwan Assemble」強勢回歸，4日下午3點半「金瑜有約」，與韓國瑜直播，一起暢談高雄事，大啖在地美食，5日晚上晚上9點「關公兄弟好時光」，邀請郭台銘來老家吃家常菜、談如煙往事。

消息一出，讓不少支持者驚訝紛紛留言「如果被表過一輪，還要這樣搞，那我也只能說被表的剛好而已」、「好像作生意找買主，待價而估」、「衷心的建議你離那隻魚遠一點」、「看來公道伯不在乎自己被背叛？那我們白替你委屈了」、「我沒辦法接受這個人，抱歉，沒辦法支持公道伯了」、「我太失望了⋯⋯公道伯為什麼要背刺的人」、「退讚」、「看攏無，現在是演那齣？」

但也有網友說，「看韓國瑜的時段就知道公道伯只是盡量公平，客氣，時段還是郭董好而且還吃飯呢，到底大家在氣什麼。」、「院長加油發揮你的大智慧，明年助國民黨總統候選人換掉民進黨這個邪惡政權」

對於網友的反應，王金平也回應，「直播而已不要想太多啦」、「我都不找人家也是要被作文章，直播而已大家不要緊張」、「國民黨候選人都來一輪，一視同仁」

▲王金平找郭台銘直播。