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2020主權之戰？郭台銘轟民進黨：老拿意識形態綁架人民

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▲▼郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。郭台銘,高希均（圖／記者季相儒攝）

▲前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨主席卓榮泰30日在美國華府僑界座談會指出，明年總統大選是要決定台灣與中國大陸的距離多遠，若民進黨輸了，台灣與中國大陸愈來愈接近。對此，前鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘怒轟，每次選舉一到，民進黨永遠只會拿意識形態綁架人民。

郭台銘2日晚間在臉書表示，民進黨說2020輸了，台灣與中國大陸愈來愈接近，這是沒有志氣，自我矮化的說法。

郭台銘說，「政治咖」永遠只會拿意識形態綁架人民，民進黨為了自己政治利益，選舉一到沒別招，又在打「恐中牌」了！郭台銘再度強調，絕對維護中華民國主權，沒有各表，就沒有九二共識，相較於嚇自己很行的民進黨，兩岸問題，郭懂。

郭台銘說，兩岸僅一水之隔，很遠嗎？包括百萬台商在當地拚經濟，以及文化等各方面的交流都非常頻繁，這是現況。民進黨四年來「失政」不得民心，反映在蔡英文總統的支持度上面，尤其兩岸更是一籌莫展。不管誰執政海峽兩岸的距離都不會變，最重要的是維護中華民國主權的決心。

郭台銘強調，他有豐富的國際談判經驗，對於兩岸關係更能綜觀全局，能夠帶領中華民國如何趨吉避兇。沒有能力、只剩下鎖國的政府，就應該被人民「丟包」。

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關鍵字：郭台銘,2020,總統,民進黨,中國,大陸

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