想返台救父卻怕遭恐嚇？　韓冰駁：從頭到尾都沒有助選計畫

▲外傳韓冰想返台助選，她嚴正否認「無此計劃」。（圖／左圖記者范綱儀攝，右圖翻攝自蔣萬安臉書）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，今年4月遭網友以不雅字眼恐嚇，讓大批粉絲心疼不已，事後警方查出該網友的IP來自境外，案情陷入膠著，韓冰隨後也返回加拿大念書。現在有媒體報導，有親韓人士透露韓冰因擔心韓國瑜選情、打算計畫返台助選，韓冰也嚴正否認，強調「從頭到尾都沒有助選計畫」。

今年4月30日，知名電台網路直播平台上，在談到韓國瑜「台灣安全，人民有錢」的臉書文章時，一名署名「陳東坡」的網友留言要對韓冰不利，引發網友注意，高雄市政府隨即向警局報案，韓國瑜更撂下狠話，「一旦抹黑到我的女兒，做不實的指控，我一定會提出法律告訴！」，事後警方查出該網友的IP來自境外，讓案情陷入膠著。

▲韓冰人氣旺，先前曾多次代父出征發紅包。（圖／記者賴君欣攝）

媒體報導，有親韓人士指出，回到加拿大念書的韓冰因擔心韓國瑜選情，日前曾向父親請纓返台助選，想將韓的網路社群曝光量拉回正軌，但因韓國瑜擔心網路恐嚇事件再度上演，最後拍板決定不讓女兒在初選前返台，對此，韓冰嚴正否認，強調「從頭到尾都沒有助選計畫」。

至於先前境外網友恐嚇韓冰一案，案情也陷入膠著，高雄市警局表示，目前尚未接獲任何情資，維安警力仍會維持常態性佈署，若真有危害之虞的情況或情資出現，也可申請保護人身安全。