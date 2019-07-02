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蔡英文被嗆　暖心留言湧臉書…「光一張嘴的男人有X用」

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▲▼蔡英文認為楊世光對女性人身攻擊。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文認為楊世光對女性人身攻擊。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

新黨2日推派新黨青年團團長楊世光代表新黨參選2020總統大選，楊世光說總統蔡英文「不是男人」、「沒資格談下一代」。對此，蔡英文晚間透過臉書表示，「對女性的人身攻擊，大可不必」。貼文短短一小時湧進千則留言，許多網友留言為蔡英文加油打氣。

對於兩岸問題，楊世光表示，台灣真實的問題，就是所有的政黨和政客都不講實話，「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人，今天台灣有一個不是男人的蔡英文，把一個敢講台灣獨立的台灣男人賴清德給幹掉；而一個不會是女人的韓國瑜，和可能是男人的郭台銘，在進行黨內競爭，還有一個應該不會是女人的柯文哲，在隔山觀虎鬥。」

楊世光還說，蔡英文口口聲聲說關心下一代，但最沒有資格講下一代，「蔡英文自己沒有下一代，沒有資格、能力、經驗去談下一代，而我有下一代，我有資格。」

對此，蔡英文透過臉書表示，從政以來這一類的人身攻擊從未停過，她的遭遇也是很多台灣女性經常遇到的困擾，她上任3年以來，提高基本薪資，為生養孩子的家庭減稅、擴大托育補助，也蓋社會住宅，以及推動長照，這都是為了下一代，為了減輕年輕爸媽的壓力。

蔡英文坦言，也許做得還不夠多、不夠好，她接受公評，繼續努力，但若拿性別、生育狀況來做人身攻擊，這是否定女性，更是抹煞執政團隊的努力。

蔡英文認為，台灣有很多年輕爸媽努力孕育下一代，也有些人沒結婚生子，但不代表就無法體會父母的辛勞，這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，我們會繼續努力做，認真做。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我也不是男人！雖然身為一個母親。家中大大小小，老公不願意做的事我也一肩承擔。這些光有一張嘴的男人有個X用」、「我是一個小孩的爸爸，男人當總統我不放心。我支持妳！」、「林北是剛當47天的新手爸爸。我對家庭減稅、擴大托育補助超有感」、「總統莫擔心，看看男人若是那種水準，身為女人真是非常驕傲的事！」

▲▼網友回應蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲網友回應蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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