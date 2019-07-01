黃光芹再揭政治獻金內幕！韓國瑜：證據拿出來讓我一槍斃命

洪靖宜、賴君欣／高雄報導

資深媒體人黃光芹頻在臉書發「你所不知道的韓國瑜」系列，1日又爆料目擊證人口述揭露，高雄市長韓國瑜去年競選經費的內幕，國民黨主席吳敦義曾經募款超過4千多萬給韓國瑜，也質疑韓的選舉捐贈收入及呈報給監察院的競選經費。對此韓國瑜回應，「黃光芹女士一而再再而三的批判，你會比較快樂嗎？」，更強調「有證據拿出來，我一槍斃命，退出政壇」。

▲韓國瑜要黃光芹拿出證據讓他一槍斃命。（圖／記者賴君欣攝）

黃光芹在臉書爆有「目擊證人」口述爆料，指國民黨黨主席吳敦義幫韓國瑜募款約4000萬元，等於100萬碗魯肉飯，再加上其他捐款，對比後來申報的競選經費1.29億元，剩下的7500萬元到哪去了？其中有沒有假單據、假發票？監察院和司法單位應調查，有沒有違法？

▲韓國瑜與黃光芹合照。（圖／翻攝黃光芹臉書）

韓國瑜回應，第一個「所有的選舉經費都已經過會計師認證，報到監察院去，如果有興趣的朋友可以上網去查」，第二「講到所謂四千萬的事情，我記得這兩個月前左右蔡正元委員也提出來，我當初講如果有四千萬的事情，我立刻退出政壇，今天我講這個話一樣有效，那黃光芹女士三個爆料，我的建議就直接拿出資料來，讓我一槍斃命，你不要像切香腸丟一點、丟一點，我為什麼不回應過去這一段時間，因為我不想回」。

韓國瑜強調「我敢講那麼重的話，如果有什麼證據拿出來一攤開，韓國瑜就在政壇消失，就這麼簡單，這是太陽穴了，這一槍斃命，不要搞這些有的沒的」，韓國瑜也喊話黃光芹「黃光芹女士一而再再而三的批判，包括我跟我的家人，我很想問一句話，黃光芹女士，你會比較快樂嗎？過去大家都是朋友，有必要今天這樣做好像恨之欲其死，這樣快樂嗎？」。

▲韓國瑜指著自己的太陽穴。（圖／記者賴君欣攝）

最後一點，「我為什麼不想訴諸司法，大家不知道每一個司法官、每個檢察官身上分配的案件已經全世界最多的，平均一個人要分配將近160個案子，政治上的紛紛擾擾動不動要去打攪司法資源，浪費司法人員，我一直不願做這些事情，而且我也不願意人與人之間走到司法途徑，可是律師跟我的討論，我們不能不蒐證，為了保護自己的名譽。所以這件事情，我的答覆就是如此，有證據拿出來，我一槍斃命就退出政壇」。