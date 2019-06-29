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「招商工作要持續努力」！陳其邁批：高雄市政府似乎忙著選舉

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▲▼韓國瑜14項施政亮點報告。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜日前召開記者會談政績，不過卻被外界質疑，許多政績其實是前朝執政時期的招商成果。對此，行政院副院長陳其邁29日表示，自己做為高雄子弟，當然希望加速讓許多高科技國際大廠能夠往高雄移動，但是現在高雄市政府似乎大家都忙著在選舉，有些局長辭職返鄉參選，市長還一天到晚在外地趴趴走，有時會讓人覺得很擔心。

陳其邁表示，「市政是一棒接著一棒，過去在民進黨執政很多的，例如韓市長在推動觀光，不就是因為高雄不是又老又窮，而是很吸引人、很迷人嗎？所以，不要有過多的藍綠意識型態，尤其是招商」。不過，陳其邁也說，讓他比較遺憾的是橋頭科學園區很多地方應該要配合的事項，包括都市計畫變更與以後區段徵收的一些問題，很多問題都是中央與地方必須要充分合作。

陳其邁接著說，高雄作為他的故鄉，不管是韓市長或中央政府都會通力合作，像是國巨或日月光等幾個大廠，不論它的用地或未來投資方案，中央都有非常深入的瞭解，希望未來高雄市政府能夠配合。此外，他也責成內政部、科技部要全力加速這些科學園區，尤其是橋頭科學園區興建的進度，希望也能配合中美貿易之間的摩擦跟整個台商回流，讓中小企業或大企業台商能夠落地。

不過陳其邁也感嘆，有關日前高通選在新竹科學園區落腳，「我做為高雄子弟，我都覺得很遺憾」，也讓他批評，現在高雄市政府似乎都大家都忙著在選舉，有些局長辭職返鄉參選，市長還一天到晚在外地趴趴走，「有時候會讓人覺得很擔心」。

陳其邁說，有些招商工作是很基礎的，必須要持續努力，也希望韓市長能夠注意，所以也再次提醒他注意一下。

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關鍵字：韓國瑜,陳其邁,高雄

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