韓＆郭初選競爭激烈　王金平：停止相互攻擊團結贏得政權

▲前立法院長王金平呼籲韓、郭2人支持者應停止各方面互相酸來酸去，或者是無謂攻擊，應為2020年國民黨能夠重新贏得政權而努力，這是最高的目標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平，6月29日下午參加台南市新營全國商圈購物節活動受訪指出，郭董跟韓市長支持者初選對打激烈，他呼籲雙方應該停止各方面互相酸來酸去，或者是互相來做無謂的攻擊，國民黨團結都來不及了還要再分裂，他想應該為著2020年國民黨能夠重新贏得政權而努力，這是最高的目標，大家團結來達成。

王金平指出，他前晚跟韓國瑜市長等幾個朋友一起聚餐，並沒有談到選舉的事，但是大家聊的很愉快。郭董好像也是前天在高鐵上有碰在一起，2人有所交談，但都沒有談到選舉的事。

王金平說，今天是全國商圈的總會，在這裡做頒獎活動，全國商圈一共有兩百六十幾個商圈，像高雄市有28個商圈，那全國有兩百多個中間有報名參加模範商家的大概有1千家，結果錄取了大概250家，有400位商家的經營者會受到頒獎，所以他來幫忙頒獎、也來鼓勵他們。

王金平說，在高雄市，他因為是中華科技金融創辦者，也是兼任理事長，還是現任的，他在高雄發了一個「高雄幣」，在7月1日以後，要在嘉義進階變成「嘉義幣」，未來希望拓展全國性區塊鏈的貨幣，來促進各商圈的還有更多的消費者來光顧，這樣子讓我們這些商家都能夠做更多生意，而且未來也大概用手機可以用當作支付的工具，這個大概都沒問題啦，所以他特別來鼓勵商家們。

王金平被問到高雄最近在「罷韓」的看法時表示，這是對韓國瑜有意見的人在做的，他尊重沒有看法，他認為不會影響國民黨選情。

但對於郭董跟韓市長看起來初選2人對打激烈，他們支持者對打的更激烈，這之後他們其中一個人出線會不會影響黨內團結？王金平則說，那一定難免的！因為韓粉也嗆聲，其他的人當然內心他也有自己的想法，所以現在希望雙方應該停止各方面互相酸來酸去，或者是互相來做無謂的攻擊，應該不必啦！團結都來不及了還要再分裂，他想大家應該為著2020年國民黨能夠重新贏得政權而努力，這是最高的目標，希望大家團結一起來達成。