　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓＆郭初選競爭激烈　王金平：停止相互攻擊團結贏得政權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前立法院長王金平呼籲韓、郭2人支持者應停止各方面互相酸來酸去，或者是無謂攻擊，應為2020年國民黨能夠重新贏得政權而努力，這是最高的目標。（圖／記者林悅翻攝）

▲前立法院長王金平呼籲韓、郭2人支持者應停止各方面互相酸來酸去，或者是無謂攻擊，應為2020年國民黨能夠重新贏得政權而努力，這是最高的目標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平，6月29日下午參加台南市新營全國商圈購物節活動受訪指出，郭董跟韓市長支持者初選對打激烈，他呼籲雙方應該停止各方面互相酸來酸去，或者是互相來做無謂的攻擊，國民黨團結都來不及了還要再分裂，他想應該為著2020年國民黨能夠重新贏得政權而努力，這是最高的目標，大家團結來達成。

王金平指出，他前晚跟韓國瑜市長等幾個朋友一起聚餐，並沒有談到選舉的事，但是大家聊的很愉快。郭董好像也是前天在高鐵上有碰在一起，2人有所交談，但都沒有談到選舉的事。

王金平說，今天是全國商圈的總會，在這裡做頒獎活動，全國商圈一共有兩百六十幾個商圈，像高雄市有28個商圈，那全國有兩百多個中間有報名參加模範商家的大概有1千家，結果錄取了大概250家，有400位商家的經營者會受到頒獎，所以他來幫忙頒獎、也來鼓勵他們。

王金平說，在高雄市，他因為是中華科技金融創辦者，也是兼任理事長，還是現任的，他在高雄發了一個「高雄幣」，在7月1日以後，要在嘉義進階變成「嘉義幣」，未來希望拓展全國性區塊鏈的貨幣，來促進各商圈的還有更多的消費者來光顧，這樣子讓我們這些商家都能夠做更多生意，而且未來也大概用手機可以用當作支付的工具，這個大概都沒問題啦，所以他特別來鼓勵商家們。

王金平被問到高雄最近在「罷韓」的看法時表示，這是對韓國瑜有意見的人在做的，他尊重沒有看法，他認為不會影響國民黨選情。

但對於郭董跟韓市長看起來初選2人對打激烈，他們支持者對打的更激烈，這之後他們其中一個人出線會不會影響黨內團結？王金平則說，那一定難免的！因為韓粉也嗆聲，其他的人當然內心他也有自己的想法，所以現在希望雙方應該停止各方面互相酸來酸去，或者是互相來做無謂的攻擊，應該不必啦！團結都來不及了還要再分裂，他想大家應該為著2020年國民黨能夠重新贏得政權而努力，這是最高的目標，希望大家團結一起來達成。

ET快訊
快訊／長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹
金曲／江惠儀摘台語歌后！抱走最佳台語女歌手獎
金曲紅毯3醜出爐！她穿「平底鞋登場」　網看傻：根本拖鞋
金曲／王若琳奪下評審團獎！父親王治平狂喜
金曲／艾怡良《Forever Young》奪最佳作曲人獎

關鍵字：初選,競爭激烈,王金平,攻擊,團結,政權,2020大選,國民黨,總統初選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓＆郭初選競爭激烈　王金平：停止相互攻擊團結贏得政權

「台灣的根出了問題」　張亞中：其他人只談到技術性問題

「鎖國政策下經濟沒那麼好」　周錫瑋籲年輕人出來幹譙蔡英文

「招商工作要持續努力」！陳其邁批：高雄市政府似乎忙著選舉

初選民調倒數8天　郭台銘教你怎麼答「唯一支持郭台銘」

國民黨第二場政見會！韓國瑜呼籲「新一代卡神」蘇貞昌：2個禿頭要相親相愛

「用做的、不是用說的」　朱立倫：不開空頭支票、空喊口號

「社區動員很重要！」陳其邁嘆:已經跟韓市長講了好多次...

國民黨第二場政見會！「0-6歲新生兒」國家養　郭台銘喊話：詳情下回分曉

酸民反串「巴拉刈治登革熱」掀波　陳其邁：千萬不能開玩笑

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

張基龍領口超低..姐姐狂偷看　林秀晶「在腦中脫他衣服XD」

韓＆郭初選競爭激烈　王金平：停止相互攻擊團結贏得政權

「台灣的根出了問題」　張亞中：其他人只談到技術性問題

「鎖國政策下經濟沒那麼好」　周錫瑋籲年輕人出來幹譙蔡英文

「招商工作要持續努力」！陳其邁批：高雄市政府似乎忙著選舉

初選民調倒數8天　郭台銘教你怎麼答「唯一支持郭台銘」

國民黨第二場政見會！韓國瑜呼籲「新一代卡神」蘇貞昌：2個禿頭要相親相愛

「用做的、不是用說的」　朱立倫：不開空頭支票、空喊口號

「社區動員很重要！」陳其邁嘆:已經跟韓市長講了好多次...

國民黨第二場政見會！「0-6歲新生兒」國家養　郭台銘喊話：詳情下回分曉

酸民反串「巴拉刈治登革熱」掀波　陳其邁：千萬不能開玩笑

中職／「紀錄是給人創造」　朱育賢樹立障礙：不會設限

美國總統川普家人也是粉絲！　EXO「代表南韓」出席青瓦台晚宴

金曲獎／廖士賢得獎high爆！　上台狂喊2聲「啊」：對不起我太激動

金曲．紅毯／鄧紫棋、李千那「黑白鬧雙胞」　同獲最美妝髮

金曲獎／江惠儀拿下台語歌后！　哽咽感謝師父「交大高學歷」超狂背景起底

住宿遇它直接不洗頭！吹到冒煙、斷電又卡頭髮　她曝經驗…網共鳴：真的

金曲獎／大支瘦一圈「神撞臉黃鐙輝」！　網驚認不出

金曲獎／蔡依林戰袍超深意義！　網翻「15年前紅毯」驚呆　

「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

金曲・紅毯／薑是老的辣！王彩樺背部全空、蔡秋鳳開衩到大腿

政治熱門新聞

韓國瑜12分超順　網驚：政見呢..

學者估算　非韓不投鐵粉約100..

看不下去！蘇貞昌重話嗆韓國瑜

486先生號召「唯一支持韓國瑜..

宅神再爆料　吳子嘉另有其他目的

館長喊發文響應罷免韓國瑜：塞子..

吳子嘉爆料挑撥　李佳芬：不會和..

韓國瑜新竹造勢交管3天　鄉親痛..

黃國昌公布623收支明細　要求..

郭台銘：我當總統所有新生兒「0..

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　..

黃光芹：馬上邀請韓國瑜一起上法..

民進黨護航大法官人事案 　陳水..

徐永明：解罷韓行動只有「兩條路..

更多熱門

相關新聞

張亞中：台灣的根出了問題

國民黨總統初選29日在台中舉辦第2場國政說明會，參選人張亞中會中強調多次文化與國家認同的重要性，會後受訪時直言認為自己完整抓到問題主軸，指出近年來台灣的「根」出了問題，其他4位參選人只談到技術性問題，若根不能重新找回來，技術性就像樹葉、樹枝，能發揮的影響力是相對較少的。

朱立倫：用做的、不是用說的

國民黨第二場政見會　郭台銘：下回分曉

政見會／韓國瑜問文化答毒品　離題大談「毒寶寶」

朱立倫：勞工是最重要的朋友

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋仲基爸爸簡訊曝光！

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

更多

最夯影音

更多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面