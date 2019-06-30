韓粉社團怒批金曲獎染綠　韓粉：鬼立委得獎「害我脫口成髒」

▲韓粉社團怒批金曲獎染綠。（圖／翻攝自韓國瑜鐵粉後援會）

記者林彥臣／綜合報導

金曲獎是一年一度的音樂人盛會，不過卻有韓粉社團對於頒獎結果不以為然，怒批金曲獎「染綠」，最大的原因就在於立委林昶佐所屬的閃靈樂團獲得最佳樂團獎。

第30屆金曲獎「最佳樂團」獎競爭相當激烈，入圍的分別有南瓜妮歌迷俱樂部、閃靈、落日飛車、血肉果汁機、旺福、美秀集團、Tizzy Bac等7組團體中，最終由閃靈脫穎而出，奪下大獎，林昶佐也創下了第一個獲得金曲獎立法委員的紀錄。

▲閃靈獲得最佳樂團獎，林昶佐也創下第一個獲得金曲獎立委的紀錄。（圖／攝影中心攝）



林昶佐上台領獎時表示，感謝何韻詩，感謝政治工作的夥伴、感謝家人、感謝母親、感謝中正萬華市民朋友，最後還大喊「香港加油，台灣萬歲。」

對此韓粉社團「韓國瑜鐵粉後援會」就痛批，「金曲獎染綠了」。其他的韓粉更在留言中表示，「現在知道什麼叫黨政軍全面進入媒體了！」、「看到鬼立委得金曲獎，害我脫口成髒」、「以前國民黨統治得好好的，費玉清的歌好聽又有教育意義，現在都在亂頒」

還有韓粉說，「一個政黨顏色那麼明顯的樂團，也沒有獲大多數人共鳴的樂團，也能得金曲，文化部真是爛到根了」、「幾乎這樂團的粉絲也都是被洗腦後挺英不遺餘力！」、「閃尿樂團！金曲獎水準降低這麼多！政治力介入...臭不可聞的屎袋！」。

閃靈樂團早在2003年就已經獲得金曲獎最佳樂團的肯定，2012、2014、2015也都有入圍金曲獎，今年則是入圍6項獎項，最新專輯《政治 Battlefields of Asura》還邀請到香港天后何韻詩聯手合作，合唱此張專輯主打歌曲「烏牛欄大護法–望天版」。