國瑜夜市賣烤肉　「鐵韓粉」突然宮縮...1小時後生下小千金

▲王先生的太太(左)懷孕38周，在賣烤肉間突然陣痛，送醫後1小時就生下女兒。（圖／王小姐提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

高雄市長韓國瑜30日於新竹縣政府前廣場舉辦「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，造勢會場新竹縣府前廣場，29日就開始出現「國瑜夜市」擺攤營業，其中一攤新疆烤肉攤的老闆娘，挺著9個多月的大肚子擺攤賣烤肉，結果突然一陣宮縮，讓老闆娘趕快叫計程車到醫院，一個多小時後，順利產下一名女寶寶。

新疆烤肉攤老闆王先生是新竹人，全家都是鐵韓粉，過去多次想參加韓國瑜造勢都錯過，難得偶像要來新竹，王先生一家人二話不說支持到底。王先生預約了2天的「國瑜夜市」擺攤賣新疆烤肉串，懷孕38周的妻子也一同到現場幫忙，夫妻倆與公婆、大姑等人一起在攤子內「拚經濟、發大財」，就在晚間七點多，妻子突然感覺一陣強烈宮縮，由於王先生要顧攤走不開，所以由家人幫忙帶妻子坐計程車前往新竹國泰，一進醫院，醫生檢查後，趕緊安排上產檯，晚間八點多，就順利生下一位漂亮千金。

▲王妻送醫後1小時順利生下小女兒。



王先生的姐姐說，他們一家都是鐵韓粉，覺得韓國瑜與一般政治人物不同，他非常親民、真情流露，更被他在造勢場合上的氣勢所吸引，她認為韓國瑜非常貼近人心，是一位可以真正把庶民心聲表達出來的政治人物。29日的提前營業生意非常好，也把當天的備貨全部賣光光，他們有信心30日的生意一定會比昨天更棒。

▲（圖／記者陳凱力翻攝）