「台灣的根出了問題」　張亞中：其他人只談到技術性問題

記者陳玉／台中報導

國民黨總統初選29日在台中舉辦第2場國政說明會，針對青年、社會、文化及教育等主題進行論述，參選人張亞中會中強調多次文化與國家認同的重要性，會後受訪時直言認為自己完整抓到問題主軸，指出近年來台灣的「根」出了問題，其他4位參選人只談到技術性問題，若根不能重新找回來，技術性就像樹葉、樹枝，能發揮的影響力是相對較少的。

▲張亞中強調台灣的根出了問題，其他參選人談到的只是技術性問題。（圖／翻攝自東森電視直播）



張亞中表示，文化、教育及青年是國家的根，台灣的「根」出了問題，其他參選人談了很多技術性的問題，但這些根若不能重新找回，這些技術性的東西就像樹枝、樹葉一樣，本身發揮影響力是非常少。

張亞中指出，台灣年輕人有百分之50以上，不認為自己是中國人，讓台灣內部產生一些糾纏，無法建立以中華文化為核心的多元文化社會，造成文化、教育及歷史都出現分歧，都取決於這個根出了問題。

張亞中提出共治概念，曾跟教育團體討論到現今教育部做得不好，已經沒有辦法處理這個社會高度發展的需求，必須要讓民間、政府共同來治理，不再是政府主導。

張也說，若能當選中華民國總統將會加強在歷史、文化、憲法及美德等4個面向，指出青年需要好的教育體系，出社會後更需要政府給他機會，另有包含弱勢團體、軍公教年改等問題，下次會再更完整的陳述。