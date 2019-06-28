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「不要以訛傳訛！」蘇貞昌：小三通鬧劇是在高雄市府管理土地上

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市副市長葉匡時27日代表市長韓國瑜出席行政院會，針對高雄小三通事件他提醒中央，儀式是在碼頭進行，請交通部查明港務公司是否核定此活動。台灣港務公司高雄港務分公司港務處則以新聞稿回應，強調上和海運公司舉辦的小三通首航典禮地點，是在高市轄管區域內的新光碼頭，非在港務公司經管區域，依法不需向港務公司申請。行政院長蘇貞昌28日受訪時也批評不要以訛傳訛。

蘇貞昌28日受訪時表示，大家都看到高雄鬧出所謂小三通首航的鬧劇，也看到高雄市副市長葉匡時認為其中可能有詐欺行為，他批評，一家解散的航運公司、一條註銷的航權、兩艘船過去還有不良紀錄停留在港裡面，居然就這樣辦起首航，「這真的是非常的荒唐鬧劇！」

蘇貞昌痛斥，高雄市政府一級主管還去參加活動、並且致詞合照放上網，真的非常的不當，中央已經提出要求要高雄市政府嚴格督管，並由高雄市警察局及警政署好好辦，看有沒有詐欺的犯罪行為，絕對不寬恕。至於港務公司是否歸行政院管，蘇貞昌回應，大家很清楚看到這家公司辦的活動，如果有涉及不法，中央一定會嚴格把關、嚴懲不法。

蘇貞昌致詞時再補充說明，對於小三通鬧劇是港務公司核准說法，他強調是誤會，因為主辦方從沒提出聲請，港務公司也從沒核准該活動，該活動所辦地點是在高雄市政府所管理的土地上，希望不要有錯誤的認知跟以訛傳訛。

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關鍵字：蘇貞昌,小三通

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