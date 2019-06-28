遠洋漁業解除黃牌警告！蘇貞昌盼口蹄疫解除管制：光日本就550億

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文27日晚間在臉書宣布「歐盟漁業黃牌，解除！」這對廣大的漁民來說是見好消息，讓台灣漁業的發展可以更順利，蔡英文強調，「守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了！」行政院長蘇貞昌27日受訪時除了開心分享好消息，他也特別指出，期待台灣能順利解除口蹄疫疫區管制，這樣光是進口到日本就可以創造五百五十億元的產值。

針對遠洋漁業解除黃牌警告，蘇貞昌表示，經過國人同胞支持，政府、漁民多年努力，歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌的管制，這涉及到400億的漁產利益，真的是很大的突破，繼3月台灣努力已經被歐盟解除稅務不合作名單後，又一個好成績，希望大家繼續努力，讓我們台灣一步一步走出更好的成績。

蘇貞昌進一步指出，台灣剛剛口蹄疫拔針，如果能夠順利成功，解除台灣為疫區的管制，以後豬肉出口，光日本就有550億，這都是一步一步需要大家一起合作，持續努力，「我們一定更加油」。

提及台灣遠洋漁業監控系統是不是獲得其他國家認可，蘇貞昌說，正是因為台灣有一步一步做到，所以也已經被解除黃牌管制，所以還是希望國人同胞支持、漁民朋友努力，「我們做得好，可以創造更大的利益」。

▲蘇貞昌報告好消息，台灣400億產值遠洋漁業「歐盟解除黃牌警告」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）