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台南安平「小三通」？　市府：與高雄旗津完全不同別亂比！

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▲台南市政府嚴正澄清，安平與旗津的案例完全不同，將兩者相提並論是不當類比。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市政府嚴正澄清，安平與旗津的案例完全不同，將兩者相提並論是不當類比。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府指出，有媒體以不具名評論，指涉台南市政府於2016年與上和盛輪在安平港簽約，比高雄旗津更早實施小三通，台南市政府嚴正澄清，安平與旗津的案例完全不同，將兩者相提並論是不當類比。

首先，安平港是國際港，可在高雄港務局核准航線後與中國口岸直航，旗津只是漁港，更不是兩岸海運協議的開放港口。其次是模式不同，高雄港務局當年只核准上和盛輪將雲嘉南的農產品從安平運到金門，再循「金廈小三通」的模式到廈門，與媒體報導高雄旗津直航溫州洞頭的模式完全不同。

最重要的是安平港只做「通貨」，上和盛輪當年在安平港只有運送農產品，沒有通商或通人，並非所謂的「小三通」，但根據媒體的報導或照片，高雄旗津則清楚表明這是小三通首航。

此外，上和盛輪所屬的上和海運公司，在2016年尚屬合法營運的狀態，台南市政府也在中央核准下與該公司合法簽約，並以合法的船舶進行農產品運送。

但在今年1月，該公司的船舶運送許可證已遭航港局註銷，公司也於今年6月12日解散，該公司如何在6月25日舉辦旗津小三通？又如何在沒有航港局許可的情況下合法航行？台南市政府無法得知。

台南市政府強調，2016年在安平港與上和海運公司的簽約，事前經過中央核准，過程一切合法，僅有貨品的出口，絕無人員、資金的偷渡，因此台南安平港不曾自行實施小三通。

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關鍵字：台南安平,高雄旗津,市府,小三通

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