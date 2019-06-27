宿舍4人房！室友帶女友回來「唰唰唰」　大一新生撞見另一幕更傻眼

▲原PO表示，學期中開始，其中一名室友會帶女友回來宿舍。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人讀大學都有住學校宿舍的經驗，一名大一新生分享住進4人房，結果他後來撞見好幾幕，讓他直呼「有對宿舍生活充滿期待的準大一嗎？如果有的話，可以說出你的期待，我會一一把它們都戳破。」有網友笑說，「抱歉，前面我還滿同仇敵愾的，看到後面那段直接笑出來。」

原PO近日在「Dcard」社交平台說，因床位是隨機抽籤，所以跟室友們也都不同系，平常不太會聊天；剛開始出門前有時會跟他們說掰掰，但因對方後來也都愛理不理，所以乾脆也就免了。

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原PO表示，大概學期中開始，其中一名室友會帶女友回來宿舍，「我是不介意帶妹子進來中和臭酸味，也不介意她常常穿一件小可愛晃來晃去」；但他無法接受有時候上廁所回來，都會看到室友女友坐在室友的大腿上，然後室友手伸在她的衣服內。

▼原PO指出，晚上睡覺會聽到室友和女友的喘氣聲。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

「他們看到我進來，還會不動聲色地裝鎮定，尷尬如我只能裝作視而不見」，原PO指出，晚上關燈以後，會在黑暗中看到他們的棉被動來動去，並隱約聽到喘氣聲，接著是「唰唰唰」好幾聲抽衛生紙的聲音，室友還會假裝是拿衛生紙來擤鼻涕，「媽啦騙誰。」

原PO說，有想過要去檢舉室友，但總是過不了人情這關，他又是那種超怕得罪人的「俗仔」，「你可能會問不是有4個人嗎？另外兩個室友怎麼沒有反映？對，沒有，因為他們兩個也會在宿舍一起打砲。對，他們兩個一起。」

原PO還原當時看到兩名室友的情形，「剛好有一次我急著拿東西，用備用鑰匙開進房裡，（兩名室友）來不及穿衣服被我抓個正著，一個人手肘撐在椅背上，另一個人抓著他的腰。從此以後，他們兩個完全不敢正面看我，也不太敢在房間裡講話。」

▼原PO說，黑暗中會聽到室友抽衛生紙的聲音。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

原PO表示，「版上有對宿舍生活充滿期待的準大一嗎？如果有的話，可以說出你的期待，我會一一把它們都戳破。」

其他人留言，「哇靠，以你這個運氣沒幾個人有」、「抽到了一間不得了的房間」、「哈哈哈哈哈哈，抱歉，前面我還滿同仇敵愾的，看到後面那段直接笑出來」、「原PO輸人不輸陣啊，改天多帶幾個人去玩」、「很正常啊，不是新生宿舍都這樣」、「可以直接去換宿舍了吧」。

也有人說，「我朋友（男生）也說他室友都會帶女朋友回去打砲，而且是每天睡在他們宿舍，連洗澡也是一起洗⋯⋯唉。」