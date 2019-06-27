搭火車狂遇別人佔位　她曝1招「詭異大絕」讓對方秒讓座：屢試不爽

▲許多人都有搭火車買坐票卻遇到人佔位的經驗。（圖／台鐵提供）

生活中心／綜合報導

一名女網友搭火車常常遇到位子被坐的情況，而且不論男女老少還是上班族或學生都遇過，當告知對方坐到自己位子後，得到的反應也不同，大部分人會直接站起來，也有人會耍賴，還有極少部分會直接裝死，而為了面對這種情況，她也發展出屢試不爽的一招，能夠「讓每個人都嚇到跳起來」。

這名在元智大學就讀的原PO表示，4年來每週都會坐一次3小時的火車南下，遇過各式各樣的人佔坐，但自從站過一次全程後，她就決定「以後絕對不會讓」。

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原PO列出幾種被告知坐到位子的人的反應，大部分都會直站起來，其中一類人會換去坐別的位子，另一類則是站在走道旁；另一部分的人則是會要求換位子，「這時候要跟對方確認坐到哪裡，如果對方提早下車我一律不換。」她說，少部分的人會開始耍賴，幾乎是長輩還有帶小孩的，「借坐一下、年輕人站一下、發揮一下愛心」；極少部分會選擇裝死，自顧自玩手機或繼續睡覺，假裝沒聽到。

▲原PO大學4年常常搭3小時的火車南下。（圖／記者季相儒攝）

「這時候！我會用一招讓對方一秒讓座」，原PO說，她會先彎腰，但不能只是拱背，而是靠腰的力量彎下去，然後以頭髮會稍微蓋住臉的姿勢斜側著臉，眼睛睜越大越好，靠近對方的臉，近到會讓對方不自覺縮一下的距離，然後用很詭異的聲音說，「不好意思，這是我的位子。」原PO得意的表示，「每個人都嚇到跳起來，屢試不爽。」

Dcard網友看完紛紛笑噴，「這篇文有畫面，笑死」、「畫面感超強的」、「我還覺得奇怪，為什麼上次我講話的態度明明親切有禮，對方卻像看到鬼一樣急忙起身道歉」、「我也是很少讓位，不過我天生黑眼圈爆重，常常嚇到不少人，以為我身體很差，沒人敢叫我讓位，如果用你這招一定效果卓越」、「太搞笑了」。