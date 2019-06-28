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事業被威脅…館長PO「剪證圖」霸氣喊：為了國家，值！

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▲▼623遊行,館長。（圖／記者李毓康攝）

▲館長在623遊行現場為台灣人民打氣。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌合辦623遊行，吸引許多人參加力挺，卻嚴重影響自己的代言收入和正業；他26日公開表示已和金剛直播、浪LIVE正式解約，等於月收損失百萬元。不僅如此，面對網路上有人發起「剪證」要抵制健身俱樂部，館長表示，「那又如何？為了國家，值！」

館長27日上午在臉書PO出一張「剪證圖」，圖中右下角寫明「623剪證日，拒絕嘴砲走出同溫層。」他說，「這是威脅我事業的圖，正在四處流串，那又如何？為了國家，值！」清楚表明自己不畏來自四面八方的攻擊與抵制，堅定自己為國家的立場。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛表示，「我下個月就去成吉思汗辦會員，早就想辦了」、「國民黨和韓籍粉的思維真的很難懂，自己愛台灣得方式和愛健身根本是兩回事，這樣就剪證？當初我支持過韓國瑜，我也覺得國民黨應該有變好，結果XX選上後每個人的嘴臉都一樣，我能覺得自己被騙，然後衝去剪他們身分證？這麼愛舔共怎麼不註銷台灣身分證去大陸生活呢」、「館長加油」、「剛好，阿館的健身房給他們用都嫌浪費。」

館長日前開直播表示，金剛直播與浪LIVE曾私下和他討論，能不能不要在該平台上繼續討論政治，因為造成的後果可能損失慘重，但他回應「你要跟我談生意可以，但要我不能在這裡談政治，辦不到！」

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關鍵字：館長,陳之漢

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