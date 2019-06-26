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「提款卡太舊」ATM猛吐卡！郵局伯幫檢查…擔心沒錢暖冒1句：要不要借妳

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▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO一直記得郵局櫃台伯伯很暖心。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

沒領到錢，卻意外被郵局阿伯暖一波。一名女網友發文表示，去年的時候，有次發現自己皮包快沒錢，趕緊到郵局提款，但進提款機卻感應不到卡片晶片。她到櫃台詢問時，郵局櫃台的伯伯則說「妳的卡太舊了，感應不到」，讓原PO慌張直問「怎麼辦？」接下來的一句話，暖到網友直呼「伯伯人好好」、「好想哭喔 伯伯好善良。」

這位女網友在《Dcard》表示，大概是去年的時候，某次發現自己皮包快沒錢，就趕快跑到郵局提款，但當她把提款卡插入提款機後，機器卻原封不動將卡片吐出來。「想說可能是感應不到晶片，所以速速把晶片擦一下之後再試一次」，沒想到第二次照樣被吐出來。

請繼續往下閱讀...

原PO說，她大概重複了兩遍一樣的動作，機器都沒反應，顧及後方還有排隊人龍，就先離開以免尷尬。心急之餘，原PO就到郵局想詢問卡片事宜，抽了號碼牌，輪到她後，發現櫃台是位伯伯，她便遞上卡片，「不好意思，我剛剛提款時他一直把我的卡吐出來。」

郵局伯伯見狀接過卡片，也一直重複原PO之前一系列擦晶片的動作，並說「妳的卡太舊了，感應不到」。這時，原PO心想「也是，小學就為了營養午餐扣款開這個帳戶，到了大學才開始用這張卡，應該也有十年了」，忍不住慌張地問「那要怎麼辦？」

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▲中華郵政，郵局，漲價，郵資，寄信。（圖／記者賴文萱攝）

▲不少網友都認為，郵局人員真的很親切。（示意圖／記者賴文萱攝）

郵局伯伯則回「只能重辦一張了」，接著突然問她「啊妳身上還有沒有錢？要不要先借妳？」聽到這句話，原PO相當感動，心中再度冒出OS「可能被他看出來我是個沒什麼經驗的菜鳥了吧哈哈！」接著對郵局伯伯說，「沒關係，我再過兩天就回家了」，道謝後就離開了。

原PO表示，那時候的她還沒滿20歲，不能自己辦新的郵局卡，但辦卡要家長雙方的身分證件，他想想就乾脆用存摺領，沒想到去郵局領錢時，又遇到同一位伯伯，對方看到她還暖心詢問「啊妳的卡辦好了沒？」「有困難要說內，我們都很樂意幫忙你們嘿！」

最後她透露，會想起這件事，是因為終於年滿20，可以辦自己的卡，「看到舊的郵局卡時，才想起這一段溫暖的小故事。」看到貼文後，其他人紛紛被暖哭，「好想哭喔！伯伯好善良」、「那個伯伯人好好」、「是一段感人的成長故事呢」、「人情味」、「我也遇過那個伯伯，我是提款卡被鎖，又不能自己換密碼，伯伯也問要不要先借我錢，當時真的超感動～」

也有人分享自己的暖心小故事，大讚郵局服務人員真的很親切，「出社會後開始工作跑了很多銀行，發現從學生時代的郵局人員們真的很親切貼心，還會常常提醒教你，明明大排長龍卻很少遇到不耐煩的」、「讓我想起因為上大學必須辦提款卡，承辦伯伯把卡交到我手上的時候，一直語重心長地跟我說：『爸爸媽媽賺錢很辛苦，不要亂花錢哦～』過幾個月再到郵局去辦事情，他居然還記得我，問說『大學生活怎麼樣，還適應嗎？』好親切啊！」

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關鍵字：郵局,提款卡,晶片,借錢,Dcard

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