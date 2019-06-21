智囊團比一比！總統初選政見會625登場　郭台銘、韓國瑜、朱立倫急備戰

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿、羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，將於7月8日至14日舉辦民調，15日公布結果。由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」將於本月25日登場，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘及前新北市長朱立倫等人將同台交鋒較勁。據了解，自這個週末起，各陣營會減少公開行程，全力備戰政見會，就怕在民調前的關鍵時刻栽了筋斗。

韓國瑜找台政學者 盼擺脫草包形象

韓國瑜上任高雄市長之後，跟台北市長柯文哲當初就任時遇到類似情況，在籌組小內閣時就遇到阻礙，目前推動市政倚重的對象副市長李四川和葉匡時，這兩人也是韓國瑜平常諮詢的對象。此外，國民黨立委許淑華，前立委孫大千也都是去年選戰時期的老戰友，近日來積極從旁協助備戰政見會。

除了外界熟知淡江大學兩岸研究中心主任張五岳為韓團隊的兩岸政策重要的獻策者之外，韓國瑜也找來政治大學國際關係研究中心亞太所研究員，前台大經濟系教授、前台經院院長林建甫等，希望在外交以及兩岸上，能夠將論述鋪陳的更完整。

從6月起，韓國瑜從凱道、花蓮到雲林挺韓造勢大會人潮場場「爆棚」，但支持者皆大多為軍公教成員，該如何爭取中間選民的認同成為關鍵。去年與高雄市長陳其邁的辯論，韓國瑜的政見多淪為口號，據了解，這次韓國瑜會將化為具體政見，盼能擺脫「草包」的形象。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

馬政府官員進駐郭台銘團隊 專攻經濟政策

郭台銘是宣布角逐黨內初選後，才開始籌組團隊，最早是由奧美前公關、永齡慈善基金會執行長劉宥彤負責統籌所有事物，後來弟弟郭台強進入團隊幫忙幫忙，兒子郭守正陪同父親跑行程並監督後勤工作。郭台銘在21日卸下董座身份後，身旁倚賴的重臣也離開鴻海，進入競選團隊。

在媒體以及社群部分，由台大教授李錫錕「Power錕的紙牌屋」創辦人李芸樺以及國民黨青年團出身、網通公司前發言人馬仲豪負責，資深媒體人趙少康也加入團隊。在政策方面則是延攬前行政院長毛治國、前政委朱雲鵬及前文建會主委盛治仁等馬政府時期官員，研擬各項政策的白皮書。

郭陣營分析，以目前國民黨初選的對手來看，在處理經濟的議題上面，沒有一位參選人能夠和郭台銘匹敵，畢竟郭台銘一手打造的鴻海帝國就是最好證明跟加分優勢；此外，比起蔡英文的家境富裕，郭台銘是白手起家，這就有根本上的不同，自然更能從基層的角度處理經濟議題。

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

凝聚草根力量 朱立倫豐富行政經驗祭政策牌

朱立倫陣營在國政方針上著重由下到上、跨界整合，結合來自基層草根與學界、具中央與地方實務經驗的政務官以及青年學者的力量。顧問團成員涵蓋國內專家學者、有海外經驗的年輕學者、民代，也包含青年創業家、科技界人士以及具第一線社會福利、弱勢照顧經歷的朋友。

其中包括美國洛杉磯加州大學經濟學博士林祖嘉，主要經歷包括政治大學經濟學系主任、前總統府財經諮詢小組諮詢委員、前行政院國發展會主委等職。另外，台大社會工作學系教授馮燕也是朱陣營智庫成員之一，他是美國伊利諾大學香檳校區社會工作學院博士，研究專長為社會政策分析，曾任馬政府時期政務委員，負責督導社會福利業務，也是周美青好友。

此外，前新北民政局長江俊霆和前市政顧問宋自強，在朱立倫當立委時代起就是核心幕僚，也尾隨著朱一起打過2010和2014年的新北市長選戰，這次也是競選團隊的核心成員。由於朱立倫曾經歷過2016總統選戰，幕僚透露，這次朱立倫以平常心準備，主打的政見不會侷限於特定領域，將以總統的高度，提出具體政策。

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

國政願景發表第一場將舉辦於6月25日（二）晚間20:00-22:00，地點為高雄國際會議中心，候選人將針對憲政、外交、兩岸、國安方面闡述理念，是由TVBS新聞台轉播。第二場在6月29（六）下午15:00-17:00於台中福華飯店舉行，議題為青年、社會、文化、教育，由東森新聞台轉播。第三場則於7月3日（三）下午晚間20:00-22:00在台北的台大醫院國際會議中心舉辦，針對經濟、財政、環境、能源進行願景發表，由中天新聞台轉播。

國民黨5位初選候選人為鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋。日前參選人會議中各陣營達成共識，發表會主持人將由「專業主持人擔任」，並由主辦單位國家政策研究基金會指定主持人，據透露，此項決議是因為擔心特定媒體指派立場過於鮮明的主播出馬，有失公平公正。

在民調部分，國民黨初選採戶中（內）抽樣，有效樣本數不得少於3000份，民調問卷內容分為政黨對比式（85%）、黨內互比式（15%）兩種題型。民調作業將於7月8日至14日進行，15日中午公布民調結果，17日依民調結果將提名人選送中常會核備，28日經由全國代表大會正式通過總統提名候選人。

▼國民黨主席吳敦義出席黨內婦女志工大會。（圖／記者林敬旻攝）