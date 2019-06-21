　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

智囊團比一比！總統初選政見會625登場　郭台銘、韓國瑜、朱立倫急備戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿、羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，將於7月8日至14日舉辦民調，15日公布結果。由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」將於本月25日登場，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘及前新北市長朱立倫等人將同台交鋒較勁。據了解，自這個週末起，各陣營會減少公開行程，全力備戰政見會，就怕在民調前的關鍵時刻栽了筋斗。

韓國瑜找台政學者　盼擺脫草包形象

韓國瑜上任高雄市長之後，跟台北市長柯文哲當初就任時遇到類似情況，在籌組小內閣時就遇到阻礙，目前推動市政倚重的對象副市長李四川和葉匡時，這兩人也是韓國瑜平常諮詢的對象。此外，國民黨立委許淑華，前立委孫大千也都是去年選戰時期的老戰友，近日來積極從旁協助備戰政見會。

除了外界熟知淡江大學兩岸研究中心主任張五岳為韓團隊的兩岸政策重要的獻策者之外，韓國瑜也找來政治大學國際關係研究中心亞太所研究員，前台大經濟系教授、前台經院院長林建甫等，希望在外交以及兩岸上，能夠將論述鋪陳的更完整。

從6月起，韓國瑜從凱道、花蓮到雲林挺韓造勢大會人潮場場「爆棚」，但支持者皆大多為軍公教成員，該如何爭取中間選民的認同成為關鍵。去年與高雄市長陳其邁的辯論，韓國瑜的政見多淪為口號，據了解，這次韓國瑜會將化為具體政見，盼能擺脫「草包」的形象。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

馬政府官員進駐郭台銘團隊　專攻經濟政策

郭台銘是宣布角逐黨內初選後，才開始籌組團隊，最早是由奧美前公關、永齡慈善基金會執行長劉宥彤負責統籌所有事物，後來弟弟郭台強進入團隊幫忙幫忙，兒子郭守正陪同父親跑行程並監督後勤工作。郭台銘在21日卸下董座身份後，身旁倚賴的重臣也離開鴻海，進入競選團隊。

在媒體以及社群部分，由台大教授李錫錕「Power錕的紙牌屋」創辦人李芸樺以及國民黨青年團出身、網通公司前發言人馬仲豪負責，資深媒體人趙少康也加入團隊。在政策方面則是延攬前行政院長毛治國、前政委朱雲鵬及前文建會主委盛治仁等馬政府時期官員，研擬各項政策的白皮書。

郭陣營分析，以目前國民黨初選的對手來看，在處理經濟的議題上面，沒有一位參選人能夠和郭台銘匹敵，畢竟郭台銘一手打造的鴻海帝國就是最好證明跟加分優勢；此外，比起蔡英文的家境富裕，郭台銘是白手起家，這就有根本上的不同，自然更能從基層的角度處理經濟議題。

▲▼郭台銘出席『八百壯士紀實』新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

凝聚草根力量　朱立倫豐富行政經驗祭政策牌　

朱立倫陣營在國政方針上著重由下到上、跨界整合，結合來自基層草根與學界、具中央與地方實務經驗的政務官以及青年學者的力量。顧問團成員涵蓋國內專家學者、有海外經驗的年輕學者、民代，也包含青年創業家、科技界人士以及具第一線社會福利、弱勢照顧經歷的朋友。

其中包括美國洛杉磯加州大學經濟學博士林祖嘉，主要經歷包括政治大學經濟學系主任、前總統府財經諮詢小組諮詢委員、前行政院國發展會主委等職。另外，台大社會工作學系教授馮燕也是朱陣營智庫成員之一，他是美國伊利諾大學香檳校區社會工作學院博士，研究專長為社會政策分析，曾任馬政府時期政務委員，負責督導社會福利業務，也是周美青好友。

此外，前新北民政局長江俊霆和前市政顧問宋自強，在朱立倫當立委時代起就是核心幕僚，也尾隨著朱一起打過2010和2014年的新北市長選戰，這次也是競選團隊的核心成員。由於朱立倫曾經歷過2016總統選戰，幕僚透露，這次朱立倫以平常心準備，主打的政見不會侷限於特定領域，將以總統的高度，提出具體政策。

▲前新北市長朱立倫出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

國政願景發表第一場將舉辦於6月25日（二）晚間20:00-22:00，地點為高雄國際會議中心，候選人將針對憲政、外交、兩岸、國安方面闡述理念，是由TVBS新聞台轉播。第二場在6月29（六）下午15:00-17:00於台中福華飯店舉行，議題為青年、社會、文化、教育，由東森新聞台轉播。第三場則於7月3日（三）下午晚間20:00-22:00在台北的台大醫院國際會議中心舉辦，針對經濟、財政、環境、能源進行願景發表，由中天新聞台轉播。

國民黨5位初選候選人為鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋。日前參選人會議中各陣營達成共識，發表會主持人將由「專業主持人擔任」，並由主辦單位國家政策研究基金會指定主持人，據透露，此項決議是因為擔心特定媒體指派立場過於鮮明的主播出馬，有失公平公正。

在民調部分，國民黨初選採戶中（內）抽樣，有效樣本數不得少於3000份，民調問卷內容分為政黨對比式（85%）、黨內互比式（15%）兩種題型。民調作業將於7月8日至14日進行，15日中午公布民調結果，17日依民調結果將提名人選送中常會核備，28日經由全國代表大會正式通過總統提名候選人。

▼國民黨主席吳敦義出席黨內婦女志工大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義出席黨內婦女志工大會。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：國民黨,總統,2020,吳敦義,朱立倫,郭台銘,馬英九,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院三讀通過《產創條例》　稅優惠再延10年

快訊／防文旦事件重演　亂散佈「農糧價格」最重罰30萬

郭台銘下班「搭捷運」回家　一上車坐博愛座！隨扈緊張問：郭董幾歲

孫正義來台演講　郭台銘：我安排他跟張忠謀見面

軟銀創辦人孫正義抵台　郭台銘接機：我當總統全世界都來投資

2020總統大選副手人選？　蔡英文：適當時機提出勝選組合

柯文哲不逛台東夜市　開會準備大巨蛋專案報告

保障幼兒交通安全　蘇貞昌：汰換娃娃車每輛補助30萬元

女韓粉父親重病住院　韓國瑜錄製加油打氣影片

出席「香港困境」電影展　邱垂正：由衷感佩港人「反送中」

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

統促黨嗆：憑什麼讓CNN關中天　黃國昌「阿姐你誤會了...」

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

18歲女大生救助阿羅哈傷患 返家遇死劫...出殯數百人送行　

郭台銘下班「搭捷運」回家　一上車坐博愛座！隨扈緊張問：郭董幾歲

孫正義來台演講　郭台銘：我安排他跟張忠謀見面

軟銀創辦人孫正義抵台　郭台銘接機：我當總統全世界都來投資

2020總統大選副手人選？　蔡英文：適當時機提出勝選組合

柯文哲不逛台東夜市　開會準備大巨蛋專案報告

保障幼兒交通安全　蘇貞昌：汰換娃娃車每輛補助30萬元

女韓粉父親重病住院　韓國瑜錄製加油打氣影片

出席「香港困境」電影展　邱垂正：由衷感佩港人「反送中」

列名吳子嘉爆料「韓國瑜外遇疑雲」證人名單　楊秋興微怒8字回應

挺韓台中造勢大會登場前　洪慈庸臉書三問韓國瑜

30名單出爐／《101》金宇碩奪第一名　廝殺UP10TION李鎭赫…結局反轉

14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞…狂歡畫面曝光

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹超兇：我也被噴到啊

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

王少偉接謝忻爆哭電話　震驚：怎麼會選擇粉身碎骨

政治熱門新聞

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈..

吳子嘉挨告聲請傳喚4證人　楊秋..

學生酸「溜之大吉」　韓國瑜：不..

郭台銘：我當總統全世界都來投資

升高水位養魚吃孑孓遭黃捷打臉

拉高金獅湖水位韓國瑜推處長解釋

謝震武2點質疑「韓撥開學生」原..

ET民調／「反送中」蔡英文支持..

郭台銘：我安排孫正義跟張忠謀見..

模範生開嗆！「韓國瑜伸左手」驚..

不敢想像韓當總統　柯：你們也這..

韓國瑜口中水溝淤塞驚見棉被

挺韓造勢大會前　洪慈庸臉書三問..

副手人選？　蔡英文：適當時機提..

更多熱門

相關新聞

馬英九案審結　檢方求有罪判決

前總統馬英九遭控教唆洩密案，二審逆轉有罪改判刑4月。案經最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。全案將於21日下午進行最後的言詞辯論程序，檢察官提出《韓非子·有度》「法不阿貴，繩不撓曲」建請法院再判決馬英九有罪。至於馬英九仍強調自己無罪，全案辯論終結，定7月12日10點宣判。

吳子嘉挨告聲請傳喚4證人　楊秋興否認知情

挺韓造勢大會前　洪慈庸臉書三問韓國瑜

台北房價不可能變便宜　郭台銘建議年輕人「郊區置產」

不敢想像韓當總統　柯：你們也這樣

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

BMW休旅撞重機　騎士捲車底爆頭

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

好市多套子破洞　人妻做完超傻眼

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

妻想要新衣櫃！天才夫回收場砸1300尋寶

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

快訊／19歲女垃圾桶棄嬰　尋獲已死亡

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

19歲女瞞家人產女…見嬰滿身血以為死胎

更多

最夯影音

更多

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面