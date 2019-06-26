替韓「國政願景」打分數　郭台銘幽默擠眉：人家地盤耶！不要見縫插針

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、賴君欣、洪正達／高雄報導

國民黨總統初選候選人郭台銘在首場「國政願景」發表會後，不同於其他候選人，特別在3樓召開了記者會，期間被媒體問到給高雄市長韓國瑜的表現打分數，郭台銘擠眉弄眼回答：「我現在在高雄，人家地盤，我晚上都不敢吃」，讓在場所有人都笑了出來。

郭台銘笑著自己就在人家的地盤上，晚上都還沒有吃，就怕拉肚子，也希望記者不要「見縫插針」，不過他也意外透露自己在國政願景發表會當中，已經跟韓國瑜約定好，自己新廠要動土，「他說你來我就來，我剛已經跟他約好了，我的新的最棒的高速運算中心的製造工廠將即在高雄設定，我們倆喬時間，我來動土，他來參加，要在高雄投資我為何不來，這對高雄好」，所以郭台銘認為投資這一點是要幫助韓國瑜。

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者沒有得到分數，還是不願意放棄，又繼續追問：「韓市長今天表現如何？」郭台銘略為頓一下才開口：「我還沒有吃飯耶！」郭台銘認為韓國瑜講了一句話非常有道理，「就是要留在高雄辦公」，這一句話才一講完，讓記者會現場的支持群眾響起掌聲，還有人高聲叫好！郭台銘說：「高雄不能輸，如果我當中華民國總統，高雄要什麼，我給什麼」。最後分數還是沒有打，但卻是充分展現郭氏幽默來詮釋自己「中華民國經貿的最強外掛」。

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）