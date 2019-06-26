　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替韓「國政願景」打分數　郭台銘幽默擠眉：人家地盤耶！不要見縫插針

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、賴君欣、洪正達／高雄報導

國民黨總統初選候選人郭台銘在首場「國政願景」發表會後，不同於其他候選人，特別在3樓召開了記者會，期間被媒體問到給高雄市長韓國瑜的表現打分數，郭台銘擠眉弄眼回答：「我現在在高雄，人家地盤，我晚上都不敢吃」，讓在場所有人都笑了出來。

郭台銘笑著自己就在人家的地盤上，晚上都還沒有吃，就怕拉肚子，也希望記者不要「見縫插針」，不過他也意外透露自己在國政願景發表會當中，已經跟韓國瑜約定好，自己新廠要動土，「他說你來我就來，我剛已經跟他約好了，我的新的最棒的高速運算中心的製造工廠將即在高雄設定，我們倆喬時間，我來動土，他來參加，要在高雄投資我為何不來，這對高雄好」，所以郭台銘認為投資這一點是要幫助韓國瑜。

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者沒有得到分數，還是不願意放棄，又繼續追問：「韓市長今天表現如何？」郭台銘略為頓一下才開口：「我還沒有吃飯耶！」郭台銘認為韓國瑜講了一句話非常有道理，「就是要留在高雄辦公」，這一句話才一講完，讓記者會現場的支持群眾響起掌聲，還有人高聲叫好！郭台銘說：「高雄不能輸，如果我當中華民國總統，高雄要什麼，我給什麼」。最後分數還是沒有打，但卻是充分展現郭氏幽默來詮釋自己「中華民國經貿的最強外掛」。

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
中職／休息室封王！桃猿吃便當坐收連5季季冠軍
偏鄉孩子「塞進垃圾袋」渡河上學！寧可賭命不遲到　畫面震撼全球
剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！怒控老公出軌：不需要男人了

關鍵字：韓國瑜,郭台銘,晚餐,地盤,國政願景,分數,肚子餓,見縫插針

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政見會完還是緊張…「最強外掛」郭台銘深夜FB：以後就會不一樣了

替韓「國政願景」打分數　郭台銘幽默擠眉：人家地盤耶！不要見縫插針

女學生從獎狀拉出嗆聲紙條　韓國瑜「動手制止」：這有點敏感

政見會／朱立倫自稱準備27個政策　張亞中重批：進步空間非常大

觀光代言人變「挺郭」　莊智淵：出面相挺沒有包袱，全為感謝

郭台銘宣布高雄首場「公開行程」　佛光山找XX還願

政見會／不害怕得罪北京　朱立倫宣示中道路線：我是最大公約數

8萬網友模擬投票！　78％狂灌郭台銘「能擊敗執政黨」

國政願景郭台銘霸氣喊「中華民國最強外掛」　背後主筆是.....

政見會／快速掃瞄這五人講了什麼　韓國瑜護高雄、郭台銘展霸氣

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

第三次被酸！韓國瑜與模範生合影 學生拿這本《為什麼愛說謊》合照

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸：妳這臉能考上空服員嗎

挑戰台灣人底線！流水麵機夾珍珠　她這樣喝珍奶...網：不要再玩了喔！

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

政見會完還是緊張…「最強外掛」郭台銘深夜FB：以後就會不一樣了

替韓「國政願景」打分數　郭台銘幽默擠眉：人家地盤耶！不要見縫插針

女學生從獎狀拉出嗆聲紙條　韓國瑜「動手制止」：這有點敏感

政見會／朱立倫自稱準備27個政策　張亞中重批：進步空間非常大

觀光代言人變「挺郭」　莊智淵：出面相挺沒有包袱，全為感謝

郭台銘宣布高雄首場「公開行程」　佛光山找XX還願

政見會／不害怕得罪北京　朱立倫宣示中道路線：我是最大公約數

8萬網友模擬投票！　78％狂灌郭台銘「能擊敗執政黨」

國政願景郭台銘霸氣喊「中華民國最強外掛」　背後主筆是.....

政見會／快速掃瞄這五人講了什麼　韓國瑜護高雄、郭台銘展霸氣

伊斯特本網賽／第2盤吞蛋　謝淑薇遭前球后橫掃

桃園騎士等紅燈…後照鏡驚見「五腳蜈蚣」饋咖！　萬人讚爆：台灣人默契

政見會完還是緊張…「最強外掛」郭台銘深夜FB：以後就會不一樣了

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

化妝技術被公司清潔阿姨「神輾壓」　萬人驚呆：隱藏版美妝大王

撥草叢驚見「美魔女白骨」！2大靈異巧合成關鍵　老刑警都發毛

被嗆「X障」！川普爆氣了　推特連發：會讓伊朗完全消失

替韓「國政願景」打分數　郭台銘幽默擠眉：人家地盤耶！不要見縫插針

女學生從獎狀拉出嗆聲紙條　韓國瑜「動手制止」：這有點敏感

影／台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號…網友罵翻了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰..

網辦模擬投票　78％支持郭台銘

郭台銘吶喊最強外掛！鄉民秒噴笑

花6500萬清水溝　網酸：韓導..

郭台銘當總統：高雄要什麼我給！

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

選後被陸威脅　郭董霸氣：誰怕誰

新學生運動！韓國瑜1天連被3嗆

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換..

空姐「三寶」遭扣...長榮求協..

政見會／韓國瑜神比喻：台灣要當..

國政願景郭台銘講稿是自己綜合各..

政見會／快速掃瞄這五人講了什麼

藍營首場政見會落幕　王金平嘆：..

更多熱門

相關新聞

學生獎狀拉出嗆聲紙　韓國瑜制止：有點敏感

高雄市長韓國瑜25日下午在新莊高中與模範生、畢業生進行最後一場合影，一位仁武高中陳姓女學生在拿著獎狀合影時，突然準備就要拉開背後自製的紙條，上頭寫著「做好、做滿」，打開前卻被韓給制止。據了解，該名女學生後來表示，韓國瑜說「這有點敏感，先收起來」。

朱立倫稱有27政策　張亞中批：進步空間非常大

政治風向吹郭董　莊智淵：我沒包袱

郭台銘公開高雄首場行程：去佛光山

網辦模擬投票　78％支持郭台銘

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

長榮溫情喊話　內部Line訊息曝光

她下車大喊「我要死在你車上！」　傻眼結局網笑翻

熱帶低壓往北成3號颱？大雨再灌大台北

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

親媽一句話...女砸千萬整型300次

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳在外

最容易招來渣男的3個星座女！

罷工隔天黃金交叉！空姐支持度跌破2成

浩子上工！于美人曝「他後台超暖舉動」

網辦模擬投票　78％支持郭台銘

壓力大睡不著！簡單這樣做秒入眠

林允幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友傻眼「豬隊友」

Romeo過2歲生日！周杰倫「1家4口慶生照」罕見曝光啦

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面