蔡英文變箭靶！國民黨總統初選政見會「抽問12題」內容全曝光

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，將於7月8日至14日舉辦民調，15日公布結果。由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」將於本月25日登場，據了解，自這個週末起，各陣營會減少公開行程，全力備戰。國民黨21日也公布了政見會流程與題目，在每位參選人發言12分鐘後，主持人在現場會以抽題方式進行2個提問，每位參選人回答3分鐘；根據已經曝光的12個題目可以發現，內容幾乎都是以批判總統蔡英文執政方式來設計。

根據國民黨規劃，在6月25日高雄場參選人預計當天18時至18時20分陸續抵達，到場時於1樓大廳媒體採訪區接受5分鐘訪談。參選人抵達順序與預定時間，依抽籤結果分別為：周錫瑋（18:00）、韓國瑜（18:05）、張亞中（18:10）、郭台銘（18:15）、朱立倫（18:20）。

至於電視發表會的形式，第一階段由參選人發表，每位參選人發言12分鐘，共計60分鐘。發表順序為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫。第二階段主持人提問，將進行2個提問，主持人分次於現場抽題及說明，每次時間2分鐘；每位參選人回答3分鐘，共計34分鐘。回答順序：朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋（第一題）；郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫（第二題）。

高雄場國政願景電視發表會

主題：憲政、外交、兩岸、國安

時間：6月25日(二) PM 20:00~22:00

地點：高雄國際會議中心6F國際會議廳

高雄場抽問問題如下：



憲政題

總統應遵守憲法、貫徹憲政，但蔡英文總統就任以來， 違憲亂政、卸責濫權，甚至廣設東廠等違憲機關。請問如果您當選中華民國總統，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？



外交題

蔡英文總統就任以來，不僅丟掉了 5 個邦交國，我國也無法再參加世界衛生大會年會和國際民航組織三年一度的會議。請問如果您當選中華民國總統，要如何帶領中華民國走出外交困境？



兩岸題

蔡英文總統就任以來，兩岸兩會制度化協商管道全面中斷，兩岸關係陷入緊張對峙的僵局，各領域交流都出現嚴重倒退，請問如果您當選中華民國總統，將如何化解兩岸僵局、開創新局？



國安題

維護中華民國安全基本上要依賴三根支柱:一、強化與大國、尤其美國的關係，二、維持穩定的兩岸關係， 三、提升國軍的嚇阻能力。請問如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？

台中場國政願景電視發表會

主題：青年、社會、文化、教育

時間：6月29日(六) PM 15:00~17:00

地點：台中福華飯店17F福華廳



台中場抽問問題如下：

青年題

臺灣青年正面臨學用落差、薪資低落、無力購屋和結婚生子等壓力，普遍有看不見未來的焦慮感。請問如果您當選中華民國總統，將如何解決年輕人的困境？

社會題

蔡英文總統就任以來，「一例一休」兩度修惡，造成勞 資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？

文話題

臺灣文化以中華文化為基底，融合外來文化，豐富且多元。蔡英文總統就任以來，以「轉型正義」為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選中華民國總統，如何導正目前偏差的文化政策？

教育題

蔡英文總統就任以來，政治力介入，教育政策失敗，課綱亂改、考招亂象、大學崩壞、教師尊嚴盡失等等，從未提出具國家競爭力的教育發展策略。請問如果您當選中華民國總統，將如何撥亂反正，全面解決教育問題？

台北場國政願景電視發表會

主題：經濟、財政、環境、能源

時間：7 月 3 日(三) PM 20:00~22:00

地點：台大醫院國際會議中心301室

台北場抽問問題如下：



經濟題

蔡英文總統就任以來，台灣面臨嚴重的缺水、缺電、缺 工、缺地及缺人才等五缺問題，成為阻礙台灣投資的最大障礙，請問如果您當選中華民國總統，您要如何解決五缺問題，促進經濟發展？

財政題

蔡英文總統就任以來，財政紀律敗壞，政府債務升至歷史新高，預算執行不力，租稅制度不公，抗稅示威不斷，金融產業萎縮。請問如果您當選中華民國總統，如何維持財政穩健、租稅公平？

能源題

蔡英文總統就任以來，採取躁進的「非核家園」政策，藐視「以核養綠」公投結果。如果您當選中華民國總統，請問臺灣的能源政策如何才能永續發展？

環境題

各項數據都顯示空氣汙染已對國民健康造成嚴重威脅，每年有非常多人因空氣污染而喪命，如果您當選中華民國總統，要如何有效改善空氣污染問題？