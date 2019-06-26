郭台銘宣布高雄首場「公開行程」　佛光山找XX還願

▲郭台銘表示26日在高雄的首度公開行程將是前往佛光山還願 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

國民黨總統初選候選人郭台銘在宣布自己要參加初選後，其實就在台灣各地跑來跑去，但是唯獨就是沒有在高雄有「公開行程」，就在國民黨在高雄市舉辦完首場國政願景發表會隔日，他向媒體發布了在高雄的首場公開行程，就是要前往佛光山拜會星雲法師以外，就是要還願。

郭台銘為何會選擇在26日的時候前往佛光山，把佛光山作為高雄的首次公開行程，郭台銘表示「關公在佛教當中是伽藍菩薩，希望伽藍菩薩陪他，所以我特別請一尊關公特別來到佛光山，所以明天要特別去拜關公」，郭台銘笑著說已經兩年了，自己都還沒有去看祂，所以來高雄是要來還這個願。

▲郭台銘表示26日在高雄的首度公開行程將是前往佛光山還願 。（圖／記者吳奕靖攝）

郭台銘捐贈關公聖像給佛光山是在2014年的12月左右，當時是郭台銘跟前立委盧嘉辰從山西運城祖廟，一起親自參與伽藍尊者開光、接駕與送駕，據了解花了2000萬，而這尊關公還特別沒有拿「青龍偃月刀」，不過郭台銘當時除了捐關公金身給佛光山，同時也捐了一尊台北順賢宮，同時也參與了順賢宮的遶境活動。

星雲大師在2015年的2月佛光山舉辦「山東文化交流節」的時候也特別提到這件事，當時大師就提到山東孔子、山西關公「文武二聖」駐守佛陀紀念館，所以等於山東、山西同時與佛光山結緣，孔子、關公和佛陀在佛館共聚一堂，一起護國佑民，儒釋道互相尊重包容，不僅是三教一家，更是兩岸文化交流盛事，對兩岸美好的未來，絕對有加分效果。

▲郭台銘表示26日在高雄的首度公開行程將是前往佛光山還願 。（圖／記者吳奕靖攝）